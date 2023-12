Ilary Blasi in dolce attesa, spunta anche il nome del quarto figlio: l’indiscrezione ti strapperà un sorriso

Le voci sulla gravidanza della conduttrice corrono veloci. Si è anche diffuso il nome che darebbe a suo figlio: ecco come potrebbe chiamarlo.

Ormai Ilary Blasi è sulle prime pagine di tutti i settimanali di gossip da quando è uscito il suo documentario Unica, pubblicato sulla piattaforma Netflix da qualche settimana. Ha raccontato come sono andate davvero le cose durante gli ultimi anni con il suo ex marito.

Infatti i primi dubbi su una possibile relazione adulterina, Ilary li ha avuti verso novembre 2021. Successivamente sono state diffuse le foto di Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi, flower designer di Roma e oggi compagna dell’ex calciatore.

Totti quella volta ha negato tutto, giurando addirittura sui loro figli di non conoscere quella donna e che non ci fosse nulla tra di loro. La conferma ai dubbi è arrivata esattamente un anno dopo, tra ottobre e novembre 2022.

L’obiettivo di Ilary è quello di lanciare pochi colpi ma precisi con questa docu-serie, esattamente come il suo ex marito faceva con i calci di rigore. Ha sbugiardato l’uomo che per vent’anni è stato al suo fianco, dimostrando alla sua attuale compagna quanto sia falso con le persone importanti della sua vita.

Ilary oggi potrebbe essere incinta

Da gennaio 2023, la Blasi è felicemente fidanzata con un uomo che è tornato a farle battere il cuore: stiamo parlando dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. I due trascorrono molto tempo insieme, ritagliandosi tutti i momenti possibili per vedersi tra un impegno di lavoro ed un altro.

Recentemente hanno trascorso una settimana a St. Moritz, in Svizzera, in totale relax e immersi nella natura. I fan della conduttrice però hanno notato un dettaglio importante: sembra proprio che Ilary non abbia sciato affatto durante questa vacanza, proprio perché ogni anno non perde occasione di praticare questo sport. Sarà forse incinta? Intanto sembra che ci sia un nome da dare al nascituro.

Il nome del bebè

A fare questa supposizione è stato Rosario Fiorello, conduttore di Viva Rai2. Proprio durante una recente puntata, ha ipotizzato che Ilary possa dare un nome particolare al nascituro: “Lo chiameranno Unico!“. E’ un chiarissimo riferimento all’ultimo progetto lavorativo della Blasi, che si è anche diffuso in tutta Europa.

Fiorello ovviamente scherzava, ma le voci sull’ipotetica gravidanza della conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbero essere vere, dato che l’ex letterina di Passaparola una volta ha confidato che le piacerebbe essere madre di tanti figli, stesa idea portata avanti anche dall’ex capitano della Roma.