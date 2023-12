Lorella Cuccarini e Alberto Matano, il litigio consumato dietro le quinte della Rai: scontro frontale senza precedenti

Dopo il clamoroso annuncio su Lorella Cuccarini, il conduttore Alberto Matano rispolvera le vecchie ruggini con la collega.

Nelle ultime ore la showgirl Lorella Cuccarini ha ricevuto una notizia assai gratificante: la coach di “Amici” è stata infatti contattata da Amadeus, che l’ha ingaggiata per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2024.

Il direttore artistico e anchorman della rassegna ha fatto ricadere la sua scelta anche su Giorgia, sulla cabarettista Teresa Mannino e su Marco Mengoni, e il prestigioso quartetto promette faville sul palco dell’Ariston.

Il conduttore Alberto Matano ha commentato la decisione di Amadeus, congratulandosi in particolare con Lorella Cuccarini per il suo nuovo ruolo di rilievo; eppure in passato due sarebbero stati protagonisti di un aspro scontro dietro le quinte de “La vita in diretta”.

Correva la stagione televisiva 2019/2020, e Lorella Cuccarini conduceva il format pomeridiano al fianco dello storico mattatore. Al termine dell’edizione, però, la showgirl aveva abbandonato il programma, ed inviato poi una lettera aperta agli ex collaboratori, in cui accusava un non meglio specificato collega di atteggiamenti sessisti e discriminatori. I più hanno interpretato la sua missiva come un attacco frontale ad Alberto Matano: ecco cos’è accaduto in passato tra i due…

Lorella Cuccarini ed Alberto Matano ai ferri corti: la lettera incendiaria della conduttrice

Nel 2020 la coach di “Amici” aveva inviato un’e-mail ai 102 collaboratori de “La vita in diretta”, in cui sentenziava: “Cari compagni di viaggio, è arrivato il momento dei saluti, ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me“.

Lorella Cuccarini aveva quindi sganciato la bomba: “C’è una prima volta alla quale non ero preparata: un confronto con l’ego sfrenato e con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Talvolta alternato a incredibili e mai credute dichiarazioni pubbliche di stima nei miei confronti. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui…”. Ciò nonostante, molti collaboratori de “La vita in diretta” hanno al tempo difeso Alberto Matano, e quest’ultimo avrebbe in seguito congelato i rapporti con l’ex collega. A poche ore dall’annuncio di Amadeus, però, Matano sembra aver porto un tardivo rametto di ulivo a Lorella Cuccarini…

Alberto Matano e Lorella Cuccarini: pace fatta?

Senza menzionare le (presunte) ruggini pregresse con Lorella Cuccarini, Alberto Matano ha commentato positivamente la scelta di Amadeus: “Lui riesce sempre a mettere tutti gli ingredienti insieme in un’alchimia magica“.

Ed ha infine aggiunto: “Ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Lorella racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone. È veramente bravo, Amadeus…“.