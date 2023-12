Mediaset, dopo tanti addii c’è un attesissimo ritorno: ma sembra proprio che sarà in Rai

Un noto personaggio pubblico italiano potrebbe tornare in televisione nonostante i cambiamenti introdotti negli studi televisivi della Mediaset. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Pier Silvio Berlusconi ha preso in mano le redini della Mediaset e ha deciso di introdurre dei cambiamenti. Così facendo alcuni programmi televisivi sono stati annullati e dei personaggi pubblici hanno concluso la loro collaborazione.

Possiamo menzionare Belen Rodriguez, la quale ora si sta dedicando alla sua love story con Elio Lorenzoni. Durante una delle sue ultime interviste ha dichiarato che in realtà è stata lei a decidere di staccare la spina e abbandonare la televisione. Infatti non è più presente a Tu sì que vales e non conduce più Le Iene.

Purtroppo certi addii hanno dato un esito del tutto indesiderato per quanto riguarda il caldo degli ascolti. Per questo motivo in un modo o nell’altro gli alti vertici hanno cercato di trovare una soluzione efficace.

Chi ha dovuto lasciare la Mediaset potrebbe avere una rivincita altrove. Di recente, per esempio, un volto celebre sta valutando l’idea di mettersi nuovamente alla prova nei programmi televisivi di un’altra rete. Andiamo a scoprire chi potrebbe rimettersi in gioco.

Dopo l’addio un’amata conduttrice torna in televisione

La persona in questione è una famosissima conduttrice nata a Napoli il 7 maggio 1957. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni 70 optando per la carriera di attrice. Non a caso nel suo curriculum è inclusa la fiction La dottoressa Gio’. Nel frattempo si è iscritta all’albo dei giornalisti che le ha permesso di collaborare con alcuni settimanali. Ha condotto poi programmi popolarissimi come il Grande Fratello.

Prima della svolta radicale introdotta da Pier Silvio Berlusconi era presente incessantemente nel piccolo schermo. A oggi il suo programma pomeridiano è stato affidato a un’altra collega. Stiamo parlando di Barbara D’Urso.

Ecco dove potremmo vedere Barbara D’Urso

Per la gioia dei fan Barbara D’Urso potrebbe tornare a lavorare dopo un lungo periodo di pausa. Chi la segue su Instagram saprà sicuramente che è stata per un paio di mesi a Londra e ora pare che sia intenzionata a tornare in Italia. A partire dal 31 dicembre non avrà più alcun vincolo contrattuale con la Mediaset e, di conseguenza, c’è la possibilità di vederla altrove all’azione.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha rivelato che la conduttrice potrebbe approdare in Sky per una trasmissione su Tv 8. Un personaggio pubblico dello spessore di Barbara D’Urso potrebbe ampliare notevolmente il numero dei telespettatori. Altri, invece, parlano di una possibile collaborazione con la Rai. Per scoprirlo non ci resta che attendere.