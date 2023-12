Myrta Merlino, questa volta la spunta: la conduttrice finalmente ce l’ha fatta | Pubblico in subbuglio

Dopo tanto, finalmente Myrta Merlino è riuscita ad ottenere quel successo tanto sperato, da quando ha iniziato. Ecco perchè la nota conduttrice è sotto i riflettori.

Myrta Merlino è la nota conduttrice, la quale ultimamente, viene spesso citata per il suo ruolo di padrona di casa a Pomeriggio 5. Non importa se Myrta ha tutto un trascorso lavorativo, prima di questa ultima mansione, alle spalle, per molti sarà sempre colei che ha “preso il posto” di Barbara D’Urso al suo storico programma Mediaset.

Eppure sappiamo tutti benissimo, che Pier Silvio Berlusconi aveva già preso questa decisione probabilmente e che Myrta è stata chiamata in seguito la comunicazione del licenziamento di Carmelita. Dopo tanto, anche la nota conduttrice ha ottenuto quello che desiderava da molto.

Il risultato di Myrta Merlino

Di Myrta Merlino, lavorativamente parlando sappiamo molte cose, mentre della sua vita privata ne conosciamo pochissime. È una donna molto riservata e condivide con il popolo del web, pochissime informazioni e solo quelle che vuole lei. Sappiamo infatti, che Myrta ha tre figli, la prima, Caterina, avuta dal suo primo marito, Domenico Arcuri e i due gemelli, Pietro e Giulio avuti dal suo ex compagno, Domenico Tucci.

Contro ogni pronostico, il suo attuale compagno ha interrotto la successione dei “Domenico”, in quanto stiamo parlando dell’ex calciatore, Marco Tardelli. La Merlino però, nonostante pubblichi qualcosa sui social in merito al fidanzato, tende a pubblicare post soltanto riguardanti i suoi figli. Qualche tempo fa, in merito ai 27 anni compiuti dai suoi due figli, la conduttrice ha dedicato loro un post molto commovente e profondo. Eccone un breve stralcio: “Pietro e Giulio, amori miei, così meravigliosamente diversi e così prodigiosamente legati, siete stati, siete e sarete la mia più sensazionale avventura…”.

I numeri “parlano” chiaro

Da quando Myrta Merlino è approdata alla conduzione di Pomeriggio 5, i numeri non sono stati molto gentili con lei, in quanto lo share non ha raggiunto i risultati che in molti si aspettavano. Principalmente “la colpa”, se così vogliamo chiamarla, è dell’orario nel quale appare in tv, il quale è il medesimo del suo collega/rivale, Alberto Matano con il suo programma, La vita in diretta.

A dimostrazione del fatto che la Merlino è una brava conduttrice, soltanto sfortunata per la concorrenza con cui deve avere a che fare, sono i numeri raggiunti, nel momento in cui Lo Zecchino D’Oro ha preso il posto (temporaneamente ovviamente), de La vita in diretta. Myrta e il suo Pomeriggio 5, in quella fascia oraria hanno così raggiunto il 18,43% di share, classificandosi al primo posto, per gli ascolti di quella fascia oraria.