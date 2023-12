Questa bambina dallo sguardo dolce, oggi è una delle showgirl più belle in Italia: quasi irriconoscibile

Mora e dallo sguardo penetrante: sono queste le caratteristiche che dopo anni conquisteranno milioni di telespettatori.

La protagonista presente nella foto mai si sarebbe aspettata di diventare una delle showgirl più amate e chiacchierate dello star system italiano. Infatti negli ultimi anni è finita più volte sulle prime pagine dei tabloid, soprattutto per le sue relazioni con noti volti dello spettacolo.

Come molte altre showgirl, la sua carriera televisiva è nata sul bancone più celebre del piccolo schermo. Siamo parlando ovviamente di quello appartenente a Striscia la Notizia, il telegiornale satirico più famoso del Bel Paese.

In onda da più di trent’anni è riuscito a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori, sia affrontando tematiche serie e di attualità che quelle più spensierate e divertenti. Qui la nostra protagonista è rimasta per tre edizioni, fino al 2002.

L’ingresso nel mondo dello spettacolo

L’esperienza nel celebre programma di Canale Cinque ha permesso alla velina di farsi conoscere dal grande pubblico e di farsi spazio nel mondo dell’intrattenimento. L’anno successivo infatti ha posato per un calendario senza veli e successivamente è diventata valletta della trasmissione sportiva Controcampo.

Nel corso degli anni ha debuttato anche come attrice recitando per ben due stagioni nell’acclamata serie televisiva Carabinieri. Riesce perfino ad approdare nel cinema americano con un piccolo cameo in due distinte pellicole. Ed è proprio in questo periodo che intraprende una relazione con l’ex scapolo di Hollywood, George Clooney. Allora, avete capito di chi stiamo parlando?

Una showgirl da 10 e lode

La storia con l’attore americano, ora felicemente sposato, è nata nel 2009, quando quest’ultimo è stato invitato alla Festa del Cinema di Roma, dove si trovava anche la sua futura fidanzata. Non passa molto tempo prima che i due vengano paparazzi in sella alla moto di Clooney. Ma la storia ha vita breve, visto che la coppia si è detta addio due anni dopo.Ebbene sì, la bambina nella foto è proprio lei, Elisabetta Canalis, che ha da poco compiuto quarantadue anni.

Oggi l’ex velina ha ritrovato l’amore tra le braccia del boxer rumeno Georgian Cimpenau. Alcuni mesi fa quest’ultima ha fatto parlare di sé per la fine del suo matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri, sposa ad Alghero nel 2014. L’anno successivo invece i due ex coniugi avevano accolto la figlia Skyler. Una vita quindi ricca di colpi di scena e soprattutto piena di grandi soddisfazioni per lei.