Rudy Zerbi, sapete chi è il suo vero padre? Lo conoscete tutti, è famosissimo

Rudy Zerbi ha scoperto solo in età adulta l’identità del suo celebre padre: la notizia lo ha decisamente destabilizzato.

Il critico e conduttore Rudy Zerbi milita da anni nel programma “Amici” nel ruolo di coach vocale, e rappresenta ormai un pilastro dell’amato format di Canale 5.

Classe 1965, egli ha esordito in campo discografico in veste di talent-scout e produttore per la Sony Music, e dopo 16 anni di permanenza nella Major ha ottenuto il ruolo di amministratore delegato. A causa di una repentina riorganizzazione interna della Sony, però, Rudy ha perso il suo status, ed è stato licenziato dopo breve tempo.

La provvidenziale chiamata di Maria De Filippi per “Amici” gli ha quindi aperto nuove prospettive professionali, e ad oggi Rudy Zerbi appare più che collaudato nell’organico del talent.

Il coach ha scoperto solo verso i 30 anni l’identità del suo vero padre: sino ad allora era stato cresciuto dalla madre e dal suo compagno Giorgio Ciana, che lo aveva adottato ufficiosamente dall’età dei 3 anni. E, comprensibilmente, la rivelazione tardiva ha gettato Rudy Zerbi in una profonda crisi per molti mesi…

Rudy Zerbi faccia a faccia con il noto conduttore: “Sono il figlio di…”

All’età di 30 anni Rudy Zerbi ha affrontato la pesante malattia della madre Luciana Coi. Quest’ultima, consapevole del proprio stato precario di salute, ha quindi scelto di rivelargli un segreto celato per lungo tempo.

La madre gli ha riferito infatti che il suo padre biologico è il conduttore Davide Mengacci e, una volta smaltita la notizia, Rudy Zerbi ha ben presto trovato il modo di incontrarlo ad un party, con l’ausilio di Mara Carfagna. Lo stesso Davide Mengacci ha in seguito riferito al “Maurizio Costanzo Show” di come la sua spalla a “La domenica del villaggio” avesse affettuosamente complottato alle sue spalle: “Lavorava come me in televisione. Mi invita ad una festa, passa il tempo, arriva l’una di notte. Quando mi giro trovo Rudy dietro di me, che mi dice testuali parole: ‘Ciao, Davide, mi chiamo Rudy e sono il figlio di Luciana’…“. La notizia, però, non ha particolarmente sorpreso Davide Mengacci, da molti anni al corrente dell’esistenza di quel figlio non riconosciuto. Ha infatti ammesso al “Maurizio Costanzo Show”: “Ho sempre saputo. Ma ho preferito soffrire io, piuttosto che lui“.

La reazione di Rudy Zerbi

Al contrario, Rudy Zerbi ha digerito la rivelazione solo dopo molto tempo, ed ha riferito a Silvia Toffanin nel salottino di “Verissimo”: “Quando tu pensi che la tua vita sia in un modo, e poi scopri che è tutta un’altra cosa, è difficile rimanere impassibili e freddi. E tutte le volte che me lo ricordano, io reagisco così, perché da una parte è bellissimo, ma dall’altra difficile“.

Il coach di “Amici” ha infine concluso: “Ho perdonato, ma mio padre è un altro. Ho imparato che i figli sono di chi li cresce: per questo mio papà è Giorgio“.