Sabrina Ferilli, look vedo non vedo: l’attrice lancia una super tendenza | Fallo anche tu

Sabrina Ferilli come al solito diventa tendenza, qualunque abito lei indossi. Non importa l’occasione, l’attrice non ha mai sbagliato un colpo. Sempre sensuale e sexy ma mai volgare, Sabrina è una sorta di guru della moda.

E’ la famosa attrice e conduttrice romana di 59 anni la bella Sabrina Ferilli, la quale ha conquistato i suoi fan, non solo grazie alla sua professionalità e alla sua recitazione perfetta, ma anche per la sua bellezza e simpatia.

Non è nuova a generare quei post che in pochi minuti generano molti like, in quanto la sua scelta di outfit non sbaglia un colpo. Sempre sensuale e sexy, la Ferilli non è mai volgare e riesce ancora a tenere testa a tutte le influencer ventenni di oggi. Per questo non stupisce che con quell’abbigliamento, “vedo e non vedo” ha creato una nuova tendenza di moda.

La tendenza di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli di recente è stata spesso nominata dai suoi follower, in quanto è stata portata al centro delle scene per via della sua sosia. Infatti, in una recente puntata de, Il Castello delle Cerimonie 7, abbiamo conosciuta Lidia De Maio, la quale ha dichiarato: “Canto, ballo, recito e poi sono la sosia di Sabrina Ferilli…”. Tra l’altro, De Maio è legata sentimentalmente con niente popò di meno che con il sosia di Renato Zero.

Nel loro caso la frase “gli opposti si attraggono” è molto sopravvalutata. Ad ogni modo, sono giorni che stiamo aspettando tutti quanti la replica della Ferilli alla dichiarazione di Lidia di essere la sua sosia. In effetti, la somiglianza è veramente notevole. Come immaginavamo quindi, la sua risposta non è tardata ad arrivare e come al solito, Sabrina, con la solita ironia che la contraddistingue ha così commentato: “Io un po’ più ciancicata. Oserei dire”. Non c’è neanche bisogno di dire che questo commento ha esaltato i follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina🌹 (@sabrina.ferilli_fan)

Il suo look da capogiro

Sabrina Ferilli in un recente post social, si è lasciata immortalare con quello che sarebbe stato il suo “ultimo” outfit, per quanto riguarda l’ultima puntata di Tu si que vales. Quel “vedo e non vedo”, è un effetto meraviglioso che in molte fan, stanno già cercando di replicare. Ovviamente come sempre, ogni scelta di look di Sabrina nel giro di poco diventa di tendenza.

In merito alla fine dello show Mediaset, la Ferilli non ha potuto nascondere la sua tristezza: “Mi mancherà leggervi. Grazie a chi c’è stato e a chi ci ha voluto bene…”. Nell’attesa della prossima stagione del programma di Maria De Filippi, non possiamo fare altro che goderci i vari look della Ferilli direttamente sui social.