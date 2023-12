Teo Mammucari, trapela la verità sulla sua nuova fiamma: è giovanissima e bellissima ma l’ha sempre nascosta per un motivo

Sembra proprio che il celebre presentatore abbia una nuova fidanzata: ecco chi è e cosa fa nella vita la misteriosa donna.

Lo conosciamo tutti per il suo importante ruolo di giurato nel talent Tu Sì Que Vales: Teo Mammuccari è uno dei personaggi televisivi più controversi della televisione italiana. Impegnato recentemente nel programma Rai Ballando con le Stelle, è stato spesso al centro di polemiche e discussioni.

Ma oggi sembra che l’attenzione si sia spostata sulla sua vita privata, proprio perché sembra che abbia una nuova fiamma con cui condivide la sua vita. Classe ’57, Teo è nato a Roma e non ha mai negato di aver vissuto un periodo di grave povertà quando era giovane.

Dopo essersi diplomato all’Istituto tecnico commerciale, ha pensato di iscriversi al conservatorio teatrale Scaletta, anche se suo padre non è mai stato d’accordo con la scelta di suo figlio, spingendolo a trovarsi un “lavoro vero”.

La sua è stata una carriera professionale davvero ricca di successi che porta avanti ancora oggi, ma anche la vita privata è stata abbastanza proficua. Può vantare di aver avuto relazioni e flirt con importanti donne dello spettacolo, tra cui Roberta Gentili, con Samantha De Grenet, Aida Yespica, Raffaella Fico e Floriana Secondi.

Le storie più importanti

La relazione più importante per Teo è stata quella con la modella ed ex velina Thais Souza Wiggers. I due si sono conosciuti nel 2006, e due anni dopo sono diventati genitori di Julia. L’anno successivo alla nascita della piccola, i due si sono lasciati.

Oggi però sembra proprio che il conduttore televisivo abbia occhi per un’altra donna, entrata nella sua vita da poco tempo ma con la quale sembra essere molto legato. E’ stato paparazzato mentre passeggiava su un monopattino elettrico per le vie di Roma con la fidanzata dietro che lo abbracciava teneramente.

Un nuovo amore nella sua vita

Della donna in questione non si conosce molto, neanche il nome, ma è stato lo stesso Mammucari a rivelare qualche dettaglio in più. “L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta“, ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero.

Inoltre ha raccontato che la giovane donna è entrata all’improvviso nella sua vita, ed è stato un colpo di fulmine: “Non avrei voluto un’altra compagna così giovane. Io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla“. La sua nuova fidanzata infatti fa parte dell’Arma dei Carabinieri. Nonostante la differenza d’età i due sembrano molto uniti.