Viva Rai 2 a rischio chiusura: Fiorello l’ha sparata grossa | Gesto ignobile

Viva Rai 2, il programma mattutino rischia grosso. Fiorello ha proprio esagerato. Il racconto dei fatti.

Da poco di un mese Fiorello con il suo affiatatissimo team lavorativo è tornato a farci divertire la mattina molto presso su Rai 2. Nonostante l’orario, non facile per seguire un programma, è molto seguito in diretta. Inoltre chi non riesce a farlo in tempo reale può sempre vederselo in replica oltre che su RaiPlay.

Inoltre sui Social che, si sa, sono diventati sempre più una grande vetrina per tutti quanti, molti momenti sono ripresi a stretto giro tramite la condivisione di alcune clip che diventato in men che non si dica virali. E così ciò che è successo da Fiorello diventa subito di dominio pubblico.

Diciamo pure che il resoconto di ciò che lui ha fatto o detto nel corso di alcune puntate diventa anche l’oggetto di incessanti chiacchiericci che si espandono a macchia d’olio. Ora poi che si ha la certezza di rivederlo sul prestigioso palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2024 l0 showman siciliano è sempre più nel mirino.

Viva Rai 2 rischia la chiusura, cosa ha combinato Fiorello

Se si sapeva che ci sarebbe stato per occuparsi di una sorta di Dopo Festival con una versione speciale del suo ormai storico Viva Rai 2, come del resto ha fatto pure per la scorsa edizione, non ci si poteva immaginare che cosa avesse in serbo ancora per lui il buon Sebastiani. Anzi, a quanto pare non lo sapeva nemmeno il diretto interessato.

In diretta al suo show Amadeus ha rivelato che sarebbe stato proprio lui, il mitico Rosario, il co- conduttore della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. E da lì ne è scaturita una spassosa gag tra di loro anche se poi Fiorello ha ribadito che non me fosse davvero a conoscenza di questo suo nuovo impegno. Fatto sta che ora ha ben altro a cui pensare. Si tratta di qualcosa di grave che ha combinato in trasmissione. Una trasmissione che ora rischia la chiusura.

Abbiamo sicilianizzato il traffico romano! Grazie al Gruppo Augustafolk#VivaRai2 pic.twitter.com/NBsdIaLxCb — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) December 1, 2023

Fa bloccare il traffico a Roma con un gruppo folk

Dopo avere lanciato frecciatine, per nulla velate, a Pino Insegno che ha fatto flop con Il Mercante In Fiera e al quale pare non sarà più affidata la conduzione de L’Eredità e averla sparata grossa sul fatto che a Viale Mazzini si piange e rimpiange l’addio di Fabio Fazio, ha detto la sua in maniera colorita sulla scelta di Ilary Blasi di aprire il rubinetto sul suo ex marito con il docufilm Unica.

E ora ha fatto fermare addirittura il traffico in una città bella viva e per l’appunto super trafficata come Roma. O meglio, ha chiesto di sicilianizzare la capitale con il gruppo musicale Augustafolk che proviene dalla sua città di origine che porta sempre nel cuore. Ovviamente la scenetta non è affatto passata inosservata e in Rete sono piovuti in men che non si dica applausi ma anche critiche.