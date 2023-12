Allarme pennelli make up: Potrebbero contenere batteri del wc | Un test spiega tutto

Attenzione ai vostri pennelli: potrebbero essere casa per migliaia di batteri. Ecco alcuni consigli utili per il vostro make up

Moltissime sono le donne che non possono fare a meno di uscire senza make up. Anche solo un velo di fondotinta o un po’ di matita, rendono la donna più sicura di se. Ma dietro questo atteggiamento si nasconde una motivazione più profonda.

La psicologia del make up ci spiega le ragioni di questo comportamento inconscio diventato quasi automatico. L’aspetto esteriore che presentiamo agli altri, inevitabilmente comunica qualcosa ai nostri interlocutori ed è una rappresentazione di se.

Attraverso il trucco, le donne cercano di migliorare la propria immagine ed i propri punti di forza per presentarsi sempre al meglio. Questo atteggiamento potrebbe celare sia una forte insicurezza, sia un’eccessiva valorizzazione dell’amor proprio. Una sorta di egocentrismo o narcisismo.

Secondo alcuni studi, chi concentra il make up sugli occhi ha un’animo valoroso che non teme di incrociare lo sguardo con i propri interlocutori. Al contrario, chi cerca di valorizzare maggiormente le labbra ha l’obiettivo di esaltare la propria femminilità e sensualità.

Make up, attenzione ai vostri pennelli

Il make up permette alle donne di avere maggior sicurezza in se stesse. Importante è però non esagerare con il trucco per modificare drasticamente i propri lineamenti. Piuttosto, uno strato elegante e leggero di fondotinta e di mascara, con un rossetto neutro, possono davvero valorizzare una persona e renderla più attraente e curata agli occhi dei propri interlocutori.

Ormai sul mercato esistono innumerevoli strumenti per realizzare un make up quasi professionale. I pennelli sono disponibili di ogni forma, misura o grandezza. Inoltre, ogni parte del viso ha uno strumento adatto da utilizzare: basta pensare al pennello per ombretto, quello per il fard o il beauty blender per il fondotinta. Ma vi siete mai chiesti cosa nascondono questi strumenti se non vengono puliti correttamente? Continuate nella lettura e scoprirete cosa ha rivelato un test molto importante.

Make up, attenzione ai batteri dei vostri pennelli

Ogni donna ha nel proprio cassetto beauty decine di pennelli che utilizza per il proprio make up. Talvolta trascuriamo la pulizia di questi strumenti, ma sapete quanti batteri e funghi si nascondono all’interno? Questi prodotti raccolgono costantemente sporcizia, sebo e cellule morte grazie al quale proliferano germi e causano problemi alla pelle. Tutto questo è stato svelato da un importante test effettuato al microscopio su una borsa da donna contenente gli strumenti per il make up. Il risultato è sconvolgente.

Uno dei prodotti più contaminati è il pennello per ombretti che contiene altissimi livelli di funghi e muffe. Pensiamo che questi strumenti entrano in contatto con gli occhi e che possono causare congiuntivite, infiammazione o gonfiore della palpebra. Un altro pennello analizzato è quello per il fard che nasconde circa 500 funghi e 100 batteri. Infine, al terzo posto c’è il beauty blender, ovvero la spugnetta utilizzata per applicare il fondotinta. Grazie al test, sono state individuate 35 colonie di batteri e 85 di muffa. Risultati sconvolgenti, i quali hanno dimostrato che la seduta del wc ospita meno batteri rispetto a tutti i pennelli analizzati.