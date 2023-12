Anna Tatangelo, dove vive adesso che non sta più con D’Alessio: casa molto più umile rispetto a prima

Molti si sono chiesti dove vive Anna Tatangelo da quando si è lasciata con Gigi D’Alessio. Si tratta di una casa umile, ma molto accogliente

Anna Tatangelo è una delle cantanti più note del mondo dello spettacolo italiano e il merito è della sua voce a dir poco fantastica. Ha partecipato ben otto volte al Festival di Sanremo portando a casa una vittoria nella categoria Nuove Proposte nel 2002.

Fin da piccola ha coltivato la passione per la musica e in un secondo momento ha perfezionato il suo stile iscrivendosi all’Accademia Musicale di Sora, la sua città natale. Il suo primo debutto sul palco dell’Ariston è avvenuto con il brano Doppiamente fragili e ha duettato con Gigi D’Alessio con Un nuovo bacio.

All’inizio la loro love story non fu vista di buon occhio, ma con il tempo hanno fatto ricredere anche perché sono diventati genitori del piccolo Andrea. Dopo anni di intenso amore le loro strade si sono separate, ma sono rimasti in buoni rapporti per via del figlio.

Lui si è rifatto una vita con Denise Esposito che lo ha reso padre di Francesco mentre lei da poco ha ufficializzato il fidanzamento con Mattia Narducci, un modello di professione. Molti si sono chiesti dove è andata a vivere da quando ha detto addio a Gigi D’Alessio. Le foto pubblicate su Instagram possono essere utili.

Ecco dove vive Anna Tatangelo

Prima di Mattia, nella vita di Anna Tatangelo c’è stato il collega Livio Cori. Sono stati insieme un anno, dopodiché è stata lei a mettere la parola fine. Nonostante tutto si è dedicata anima e corpo sia al lavoro che al figlio.

Ora hai riacquistato il sorriso grazie al nuovo amore. Il ragazzo sfila sulle passerelle più famose e nessun curriculum si possono leggere collaborazioni con Armani, Dolce e Gabbana, Gucci, Guess e tante altre maison. Sicuramente si ritaglieranno del tempo tra le mura di casa, una casa calorosa e accogliente.

Gli scatti condivisi sul web

Tutti ricordano senza dubbio la villa che condivideva con Gigi D’Alessio con piscina nel cuore della capitale italiana. Adesso si è trasferita in un appartamento sempre a Roma con il figlio. Ha puntato per tutti i tipi di comfort e un pavimento chiaro utile per rendere l’ambiente più luminoso.

Le foto della quotidianità sono state utili ai follower per farsi un’idea. Poco arredamento con un salotto caratterizzato da divani in tinta con le tende. Non ci sono quadri sulle pareti e le finestre sono molto ampie. Il colore prediletto è senza dubbio il bianco.