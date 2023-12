Antonella Clerici, l’inquietante segreto sulla relazione con Eddy Martens: ‘violenza e gelosia’ | Esce tutto solo ora

Le ultime rivelazione della conduttrice italiana hanno scosso i suoi fan. Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista.

Come non amare Antonella Clerici? Con la sua simpatia e la sua verve è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori, molti dei quali la seguono sin dal suo esordio sul piccolo schermo. Attualmente è impegnata nelle riprese di E’ sempre mezzogiorno, il noto programma quotidiano a tema culinario e basato in parte sul format del suo storico show, La Prova del cuoco.

La cinquantanovenne aveva deciso di abbandonarne la conduzione nel 2018 dando spazio ad Elisa Isoardi, che ha preso le redini della trasmissione. Questo perché la stessa Clerici desiderava dedicarsi ad altri progetti lavorativi, incluso E’ sempre mezzogiorno.

In questi giorni è alle prese anche con la preparazione della seconda edizione di The Voice Kids, che debutterà venerdì 24 novembre per un totale di cinque puntate. Nella giuria saranno presenti Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e la new entry Arisa. Nelle ultime ore però a far parlare è stata una recente intervista rilasciata proprio dalla conduttrice, che ha svelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita sentimentale.

Una storia travagliata

Antonella da poco fatto delle rivelazioni sul suo passato riguardanti le sue storie d’amore. Una fra tutte quella con Eddy Martens, con il quale è rimasta insieme per dieci anni. Dalla loro unione è nata la figlia Maelle, che quest’anno ha cominciato le scuole superiori. I due si sono conosciuti nel 2006 durante una vacanza in Marocco. Lui a quel tempo, abitava in Belgio ed era un ballerino e coreografo ma per amore della conduttrice si è trasferito nel Bel Paese.

Il loro rapporto è stato spesso oggetto di critiche, sia per la differenza d’età sia per il fatto che l’uomo era considerato un raccomandato. Infatti, oltre ad avere tredici anni in meno rispetto alla Clerici, ha cominciato a lavorare come produttore de La Prova del cuoco, condotto a quel tempo proprio dalla compagna. La relazione si è poi conclusa nel 2016, pare a causa di un presunto tradimento da parte di Martens. Ma ci sono altri dettagli sulla loro storia, che Antonella ha tenuto nascosto per molto tempo.

La rivelazione

Durante una recente intervista, la mamma di Maelle ha rivelato di essere stata molto gelosa in passato, soprattutto nel corso della relazione con il papà della figlia. Ha confessato di aver controllato spesso il cellulare dell’uomo e addirittura di averlo fatto pedinare.

Dopo la nascita della primogenita però le cose sono cambiate e la conduttrice ha detto di essere diventata diventata più fiduciosa, una caratteristica che si riflette anche nel rapporto con il nuovo compagno, Vittorio Garrone, con il quale convive da diversi anni.