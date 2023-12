Chiara Ferragni, il segreto della sua bellezza in 3 semplici mosse | Provaci subito

Chiara Ferragni, il segreto della sua incredibile bellezza è racchiuso in 3 semplici mosse. Assolutamente da copiare.

Parliamoci molto chiaramente, è ancora lei, la divina Chiara Ferragni, l’influencer per antonomasia. Amatissima non solo nel nostro Paese, è considerata una vera e propria icona, non soltanto per quanto concerne il Fashion, ma anche la Bellezza. Non per nulla è un incanto di donna. Una donna poi assolutamente vincente.

E lo indubbiamente sotto ogni punto di vista. Difatti, nonostante sia una persona molto impegnata con la sua professione, è riuscita a sposarsi e a diventare mamma due volte. E con il marito, il rapper e produttore discografico Federico Lucia, in arte Fedez, ha costituito il duo dei mitici Ferragnez.

A loro è stata dedicata espressamente una docu serie, in due stagioni con l’aggiunta di una speciale dedicata alle esperienze di entrambi al Festival di Sanremo 2023, disponibile in esclusiva su Amazon Prime. Sui Social, dove entrambi sono molto attivi, regalano sempre tanti begli scatti anche in versione famiglia che fanno sognare ad occhi aperti i più.

Chiara Ferragni, svelato il segreto della sua bellezza

Tuttavia ora Chiara è chiacchierata per ben altro. Difatti, udite udite, è stato finalmente svelato l’incredibile e reale segreto per la sua ragguardevole bellezza. E parliamo non solo della pelle del suo viso che è assolutamente radiosa e priva di imperfezioni ma anche della sua fisicità che è a dir poco spettacolare.

Ovviamente i suoi fan, compresi quelli della prima ora, seguendola con viva attenzione da tempo e tutti i giorni, qualcosa avranno capito anche perché lei, in realtà, rivela ogni cosa soprattutto su Instagram, tramite la condivisione di tante Stories. Basta solo cogliere l’attimo e al volo i suoi assai preziosi consigli beauty.

Le sue magiche mosse

Per quanto concerne la già nominata bellezza della pelle del suo viso lei, oltre a tenerla ben pulita e detersa ogni giorno, dedicandosi alla Beauty Routine sia la mattina appena sveglia che la sera prima di andare a nanna, non lascia mai e poi mai segni di trucco per troppo tempo. Inoltre non si trucca sempre. Talvolta al mattina non lo fa al fine di far respirare la pelle.

Inoltre per la salute dell’epidermide utilizza prodotti mirati e non rinuncia mai a una crema idratante. Si tiene costantemente idratata e per mantenersi in forma e per scacciare lo stress, anche lui nemico delle bellezza, si dedica ogni giorno, al mattino, ai pilates. E poi, dopo ore passate a sudare, si delizia il palato con un pezzo di focaccia fresca, un vero toccasana anche per lo spirito.