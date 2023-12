Daniele Bossari, sapete cosa colleziona il noto conduttore? A casa ne possiede tantissimi

Si tratta di oggetti davvero particolari, non immaginereste mai la passione nascosta di Daniele Bossari: scopriamo insieme cos’è.

Conduttore televisivo e radiofonico, Daniele Bossari è tra le persone dello spettacolo più stimate di sempre, che con gli hanno ha conquistato una gremita platea di affezionati che lo seguono in ogni sua impresa.

Infatti, il conduttore non si è mai risparmiato ai suoi fan: si è sempre lanciato in nuove sfide senza nemmeno pensarci, mettendosi in gioco in tutto e per tutto.

Ricordiamo, ad esempio, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2018, non solo, già in precedenza aveva partecipato con successo al reality il Grande Fratello Vip, dal quale era uscito vincitore.

Sappiamo molto anche della sua vita privata, a partire dalla sua bellissima storia con un altro personaggio della televisione, Filippa Lagerbäck. Ci sono, però, alcune cose che solamente adesso sono trapelate: si tratta di una collezione bizzarra.

Una scoperta non da poco

Il tutto si è verificato nell’ambito di una challenge che un personaggio di RadioDeejay sta portando avanti: il format è descritto nel post stesso.

“Prosegue la challenge di Matteo, che alla fine è solo una scusa per invitarsi a casa dei deejay della radio a pranzo o a cena. Stavolta è andato da Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck per uno “Spezzatino di Natale”. Ora, però, non si scherza più: guardate da chi è stato invitato Matteo…”, così è descritto nel video pubblicato, “Seguiteci sui nostri social per un imperdibile evento a Milano”.

La collezione di Bossari

Di certo entrando nelle case dei vip dello spettacolo si scoprono tantissime cose, e nel caso di Bossari una in particolare è venuta a galla. Si tratta di una sua bizzarra passione che ha mostrato a tutti.

“Preferite bere, guardare i cristalli…?” dice con nonchalance Filippa all’ospite speciale “Ah la mia collezione di cristalli!”, esclama allora Daniele: si tratta proprio di questo, un numero incredibile di cristalli posti su un mobile, e una postazione per ammirarli da vicino con un microscopio che consente di distinguere ogni elemento. Bossari spiega che ama entrare nel mondo della geologia e persino ‘meditare’ con i cristalli: una passione insolita, ma sicuramente benefica, e i cristalli sono davvero stupendi.