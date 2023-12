Dramma Maria Teresa Ruta, l’hanno ritrovata così | Un atto di violenza inaudita

La forza di raccontare il terrore della violenza: la conduttrice testimonia la sua esperienza nella speranza di rompere il tabù del silenzio.

Maria Teresa Ruta, giornalista e personaggio televisivo, ha condiviso con il pubblico un drammatico episodio vissuto, nel corso di una recente intervista con Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

L’incidente, un tentativo di stupro avvenuto a Roma durante un afoso giorno d’agosto, ha segnato profondamente la vita della Ruta, che ha deciso di rompere il silenzio e condividere la sua storia.

In un contesto in cui sempre più voci si alzano per denunciare episodi di violenza, il coraggio di Maria Teresa Ruta diventa un faro, illuminando la strada per una società più consapevole, empatica e pronta a sostenere le vittime di abusi.

La sua testimonianza potrebbe ispirare altri a rompere il silenzio e promuovere un cambiamento culturale cruciale per combattere la violenza di genere.

Aggredita sulla porta di casa, salva per miracolo

Nel corso della conversazione, Maria Teresa ha descritto il momento in cui si è trovata vittima di un’aggressione. Mentre camminava da sola per le strade deserte di Roma, è stata brutalmente assalita sulla porta di casa da due uomini che cercavano di strapparle la collana e rubarle la borsa. Il suo racconto si è fatto ancor più agghiacciante quando ha rivelato di essere stata momentaneamente svenuta a causa dei colpi ricevuti e di essersi risvegliata con camicia strappata e pantaloni sbottonati. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di una donna sconosciuta ha scongiurato un possibile tragico epilogo.

Tuttavia, nonostante l’orrore subito, Maria Teresa Ruta ha confessato di non aver mai denunciato l’aggressione. La motivazione, rivelata durante l’intervista su Rai Uno, è stata la sensazione di colpa. “Se sei aggredita ti senti in colpa”, ha ammesso la giornalista, aggiungendo di sentirsi in colpa per non essersi accorta della situazione, di non essere stata abbastanza furba, di non aver notato i suoi aggressori. La paura del giudizio e delle reazioni al suo racconto ha impedito a Maria Teresa di portare l’accaduto all’attenzione delle autorità.

Per anni non è riuscita a uscire con un uomo

I mesi successivi all’aggressione sono stati un vero dramma per la giornalista, poiché il segreto del terribile episodio è rimasto sepolto dentro di lei per anni. La paura era diventata una costante nella sua vita quotidiana; si copriva interamente, indossava persino un cappellino per nascondere la sua chioma bionda e non sembrare una turista, terrorizzata all’idea di essere derubata. Inoltre, l’episodio ha avuto un impatto significativo sulla sfera emotiva e intima di Maria Teresa, che ha ammesso di non essere riuscita ad avere rapporti con un uomo per molti anni e di aver evitato situazioni sociali più intime come cene romantiche.

La forza di Maria Teresa Ruta nel rompere il silenzio su questa dolorosa esperienza è notevole. Con coraggio, ha deciso di condividere la sua storia, portando alla luce il complesso mix di emozioni che spesso affligge le vittime di aggressioni sessuali. La sua testimonianza non solo solleva importanti questioni sulla cultura del silenzio che circonda tali eventi, ma anche sulla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e combattere la vergogna associata alle vittime.