Elisabetta Canalis, ricordate com’era ai tempi di Striscia la Notizia? Un’altra persona praticamente | Prima e dopo impressionante

Elisabetta Canalis è stata una delle veline più amate di Striscia la notizia: ecco com’era ai tempi della partecipazione al tg satirico.

La carriera in televisione di Elisabetta Canalis ha preso il via diversi anni fa, grazie alla partecipazione in qualità di velina a Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 tutte le sere.

L’esperienza sul bancone di Striscia fu fondamentale per Elisabetta e la sua carriera, poiché contribuì a lanciarla nel mondo dello spettacolo, del quale fa parte ancora oggi dopo diversi anni.

Dopo quell’esperienza, Elisabetta iniziò a lavorare sempre di più in televisione, ma anche nel cinema, tant’è che recitò in diversi film di Natale dei fratelli Vanzina al fianco di Christian De Sica, Massimo Boldi, Vincenzo Salemme e tanti altri.

Ma Elisabetta ha sempre fatto parlare molto di sé anche per via della sua vita sentimentale e in particolare per la sua relazione con George Clooney, che all’epoca riempì i giornali di gossip non sono del nostro Paese, ma di tutto il mondo.

L’esperienza di Elisabetta Canalis a Striscia la notizia

Negli anni sono state le ragazze che hanno vestito i panni di veline a Striscia la notizia, ma in poche sono rimaste impresse nel cuore e nella mente dei telespettatori.

Una di loro è sicuramente Elisabetta Canalis, che ha preso parte al tg satirico di Canale 5 dal 1999 al 2002, al fianco di Maddalena Corvaglia, che è diventata una delle sue più care amiche. Una volta terminata la loro avventura come veline, Maddalena ed Elisabetta hanno anche condotto per una settimana Striscia la notizia per poi dividersi e intraprendere carriere separate.

Elisabetta Canalis irriconoscibile a Striscia la notizia

Oggi Elisabetta Canalis ha 45 anni, ma quando prese parte a Striscia la notizia ne aveva solo 21 e infatti la differenza tra ieri e oggi appare evidente se si guardano le foto che la ritraggono al fianco di Maddalena Corvaglia quando entrambe vestivano i panni di veline.

Il volto appariva sicuramente più pieno e rilassato, mentre ad oggi è più spigoloso e segnato dal passare del tempo, ma anche delle nuove responsabilità a cui l’ex velina deve far fronte ogni giorno: Elisabetta infatti è diventata mamma e oggi il suo compito principale è proprio quello di occuparsi della sua piccola Skyler Eva, che sta crescendo e ha esigenze sempre nuove.