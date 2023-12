Mara Venier, il suo titolo di studio ha lasciato tutti a bocca aperta: tutti pensavano avesse studiato sul serio

Trapelata la verità sul titolo di studio di Mara Venier: ecco cosa ha rivelato il passato della celebre conduttrice Rai.



Nell’attuale panorama televisivo italiano una delle conduttrici di punta è sicuramente Mara Venier, che ormai da numerosi anni tiene compagnia ai telespettatori con i suoi programmi di intrattenimento, che strappano sempre un sorriso ma sono anche ricchi di momenti di riflessione.

Mara infatti non ha mai nascosto nulla al suo pubblico di ciò che avveniva nella sua vita e ha sempre voluto condividere con i telespettatori tutti i momenti belli e quelli meno belli con loro e in cambio ha sempre ricevuto solidarietà e supporto.

Per esempio non ha mai fatto mistero della delusione ricevuta quando per alcuni anni è stata estromessa dalla televisione, in cui ha fatto ritorno grazie all’intervento di Maria De Filippi, che l’ha riportata in Mediaset grazie a Tu sì que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 in cui ha vestito i panni di rappresentante della giuria popolare.

Dopo l’esperienza a Tu si que vales, per Mara si sono nuovamente aperte le porte della Rai e la conduttrice veneta è tornata alla guida di Domenica In, che ancora oggi conduce con successo.

La carriera televisiva di Mara Venier

Negli anni Mara Venier ha partecipato a numerosi programmi televisivi nelle vesti di conduttrice, ma anche di ospite e giudice, come è stato nel caso di Tu si que vales, programma che ha segnato la sua rinascita professionale dopo un periodo di stop forzato.

Mara ha anche avuto la possibilità di collaborare e confrontarsi con grandi nomi dello spettacolo, del cinema e della musica e tante sono le interviste che l’hanno resa celebre, tra cui Christian De Sica, Fedez, Fabio Volo e tanti altri.

Il titolo di studio di Mara Venier: nessuno ne è a conoscenza

Prima di iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo, Mara Venier ha però lavorato nel campo della moda: come più volte ha raccontato lei stessa. Insieme ad una sua amica ha deciso di aprire un negozio di abiti usati che è stato notato anche da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gabriella Ferri.

Per quanto riguarda la sua carriera scolastica, sappiamo che Mara non si è mai laureata e che non si e nemmeno mai inscritta all’università. Il suo titolo di studio è dunque quello delle scuole dell’obbligo, che ha frequentato presso le suore Canossiane di Mestre.