Paolo Bonolis, oggi nel suo cuore c’è solo lei: è bellissima e molto sportiva | La conoscete già di sicuro

Sembra che il conduttore di Mediaset abbia occhi per qualcun’altra: ecco chi è la nuova fiamma di Paolo Bonolis.

L’estate appena trascorsa è stata la prima da coppia separata per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due si sono lasciati in comune accordo dopo un matrimonio ventennale, mantenendo ottimi rapporti per il bene dei loro figli.

Le voci sulla loro presunta crisi giravano già dall’estate 2022, e la coppia puntualmente era pronta a smentirle con l’inconfondibile ironia. Poco prima dell’estate appena trascorsa, purtroppo è arrivata la conferma della loro rottura.

I due hanno già detto che potrebbero trascorrere le vacanze e le festività insieme, perché entrambi si vogliono ancora un gran bene a vicenda e si rispettano molto. Inoltre continuano a lavorare nello stesso programma, Avanti un Altro!.

Lui ne è da sempre il conduttore, lei gestisce tutta la parte dei casting. Entrambi per ora si dedicano al lavoro e ai nuovi progetti, anche se sono bombardati dal gossip che cerca di capire se i due ex coniugi hanno già una nuova fiamma nella loro vita.

Il commento di Sonia

L’ex moglie di Paolo Bonolis è una donna che ama molto fare autoironia. Recentemente ha pubblicato una foto con una didascalia ambigua, “Il mio nuovo fidanzato“, ma appare accanto al suo ex marito Paolo.

In questi giorni si vociferava di una nuova collaboratrice che ha stregato il conduttore, mentre per lei si ipotizzava di un personal trainer che le ha rubato il cuore. Con la sua autoironia, la Bruganelli è capace di allontanare le malelingue e i pettegolezzi, ma la voce di una presunta nuova fiamma del conduttore sta diventando molto insistente. Chi è questa presenza misteriosa nella vita di Bonolis?

La nuova fidanzata

Su Instagram sta girando un post che parla della “nuova fidanzata” di Paolo Bonoli, e Sonia stessa l’ha condiviso a sua volta nelle storie commentando in maniera ironica. Possiamo solo dire che la dolce metà dell’uomo è di colore blu, ha quattro ruote e uno stile sportivo.

E’ un’automobile, modello suv del valore di oltre 50mila euro. Paolo si è fatto un auto-regalo, e ora non ha occhi per nessun’altra. Infatti la sua ex moglie ha commentato la situazione con la frase: “La nuova fiamma di Paolo. Dopo Sonia c’è la macchina“. L’alto grado di confidenza tra i due permette loro ancora di scherzare come un tempo, senza mai mancarsi di rispetto.