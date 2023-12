Selvaggia Lucarelli aggredita a telecamere spente: ‘È stato proprio lui’ | Sgomento tra il pubblico

La giornalista svela retroscena su “Ballando con le Stelle”: umiliante episodio con un volto noto del piccolo schermo, lui ne esce sconfitto.

Aggressione dietro le quinte: questo il cupo scenario di cui si è resa protagonista la nota giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, al centro di un dramma che ha scioccato il pubblico.

Con una voce ancora intrisa di sgomento, Lucarelli ha rivelato di essere stata aggredita verbalmente, indicando chiaramente un responsabile molto famoso.

La notizia ha scatenato una valanga di emozioni tra gli spettatori, abituati a seguire la pungente ironia e le opinioni incisive di Lucarelli sulle questioni di attualità.

Il mistero attorno alle circostanze di questa aggressione ha intensificato l’interesse e alimentato la preoccupazione per il benessere della giornalista.

Nonostante le critiche conferma la volontà di migliorare

Nonostante le tensioni passate e le voci che circolavano sulla possibile esclusione di Lucarelli dalla giuria, quest’ultima è stata sorprendentemente riconfermata anche per questa edizione. La giornalista ha condiviso sui social il motivo della sua decisione di rimanere, affermando di aver riflettuto su come potesse migliorare la sua interazione con gli altri giudici anziché concentrarsi sugli eventuali errori commessi dagli altri. Questo cambio di prospettiva sembra aver portato a un clima più sereno e di complicità nella giuria, segnando una svolta rispetto alle tensioni degli anni precedenti.

Selvaggia Lucarelli sembra decisa a intraprendere questa nuova edizione con un approccio diverso, mettendo da parte gli screzi passati. Tra le dichiarazioni della giornalista, come al solito molto ironiche, spunta però un aneddoto risalente a qualche anno fa, e che non le è mai andato giù: un insulto sessista, a telecamere spente, ricevuto da parte di un noto musicista e produttore che anche in questi giorni è protagonista dell’ennesimo scandalo.

L’esperienza peggiore è stata quella con lui

Selvaggia Lucarelli ha gettato luce su un episodio spiacevole risalente a due anni fa con l’ex concorrente Morgan. La giornalista ha svelato che l’artista l’aveva insultata dietro le quinte, un comportamento che ha definito “poco piacevole”: “Morgan due anni fa mi ha dato della tro*a dietro le quinte”. Questa rivelazione ha scosso la community di fan dello show, aggiungendo un tassello al dibattito già acceso sulle dinamiche interne al programma.

Nonostante gli screzi precedenti con vari concorrenti e colleghi giurati, sembra che l’episodio più controverso e spiacevole per Selvaggia Lucarelli sia stato proprio quello avvenuto con Morgan, un personaggio quantomai controverso e polemico, che sul piccolo schermo non ha mai avuto vita facile: dalle figuracce sul palco dell’Ariston a quelle nella giuria di “X-Factor”, Morgan continua ad essere protagonista di spiacevoli incidenti che, anche a distanza di anni, lo dipingono in una luce decisamente poco gentile.