Un medico in famiglia, ricordate Guido il noto medico? E’ stato fatto fuori senza pietà | Dopo anni trapela la verità

Che fine ha fatto il medico Guido dell’amatissima serie Un medico in famiglia? La verità sull’abbandono del set da parte dell’attore.

Dal 1998 e per quasi venti anni milioni di telespettatori sono stati incollati alla televisione a guardare la serie più longeva della televisione: Un medico in famiglia.

Gli appassionati hanno seguito le vicende e le peripezie della famiglia Martini ma soprattutto del personaggio cardine, un in formissima Lino Banfi nei panni dell’amatissimo Nonno Libero, divenuto in breve un po’ “il nonno d’Italia”.

Non a caso l’attore, che ha un a lunghissima carriera alle spalle, ha raccontato a Visto le sue iniziali perplessità e la decisione di provaci comunque: “Quando lessi la prima stesura della sceneggiatura, adattamento di un format spagnolo, quel nonno non mi piacque. Ma ne intravidi le potenzialità, capendo che poteva diventare il nonno che tutti i nipoti sognano di avere”.

Nonostante all’inizio non fosse lui il protagonista, dalla terza stagione lo diventa, quando va via l’attore principale Giulio Scarpati. E rimane protagonista anche con l’arrivo del sostituto dell’attore che ne prenderà il posto, Pietro Sermonti. Anche questo però rimane per sole tre stagioni. Come mai è andato via? E cosa fa oggi? La verità.

Un medico in famiglia: perché la morte di Guido

Per tre stagioni Guido si fa conoscere e amare dal pubblico che si abitua alla sua figura e alla storia d’amore con Maria Martini. Fino a che la settima stagione si apre con una terribile notizia per gli amanti della serie: Guido è morto in un incidente e lascia da sola la moglie e la figlioletta Palù.

I telespettatori si sono chiesti a lungo come mai la scelta di far morire uno dei personaggi principali della serie. Per uno strano caso, anche Pietro Sermonti inizia la sua avventura senza esserne convinto, anzi. Confesserà durante il podcast Tintoria: “Mi dissi ‘ok, adesso io vi dico quanto è brutto questo medico in famiglia che guardate’. A tutte le persone che mi chiedevano un autografo, chiedevo un autografo di riflesso. Avevo uno scatolone enorme, pieno di autografi. Capii dopo poco che era una stupidaggine e che io ero proprio stro**o”.

La verità

La verità è che non è stata una scelta della Rete su cui andava in onda l’amata serie ma dell’attore stesso. Lo ha rivelato all’AGI: “Con Un medico in famiglia finisco qua. Ho un certo timore di identificarmi troppo in un personaggio, anche se questa parola sembra strana. Una scelta personale”.

Insomma Pietro Sermonti ha abbandonato il ruolo di Guido Zanin per non restare legato troppo a lungo allo stesso personaggio e rischiare di venirvi poi sempre identificato.