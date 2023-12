Antonella Clerici come non l’avete mai vista: la conduttrice infuriata fa un gesto terribile | C’entra un suo caro amico

Antonella Clerici si spazientisce per quella decisione presa dai “piani alti” e lo dichiara senza peli sulla lingua. Anche se il confronto/scontro coinvolge anche un suo amico, la conduttrice ne parla liberamente.

La nota conduttrice Antonella Clerici, sa perfettamente di avere sempre i riflettori puntati, in quanto con i suoi programmi porta a mamma Rai un picco di share al quale nessuno da Viale Mazzi vuole rinunciare. Proprio per questo motivo, dalla concorrenza cercano di bloccare la sua scalata verso la vetta degli ascolti.

Ormai, la rivalità è alle stelle, è un pò come quando si gioca a “Uno“, non c’è famiglia o amico che tenga, se c’è da lanciare un “+4” o un “+2”, non si guarda in faccia nessuno. Così succede anche in televisione, ognuno gioca le sue “carte” migliori per cercare di vincere nell’indice di gradimento. Ed è proprio a questa competitività estrema che si sofferma Antonellina.

Le parole di Antonella Clerici

Inerente a quello che stiamo per raccontarvi, Antonella Clerici il 24 novembre ha dato il via alla seconda stagione di The Voice Kids. Visto il successo dell’anno scorso, quest’anno lo show da due passerà a 5 puntate. Le regole sono le medesime dell’edizione Senior di The Voice, con l’unica differenza che quando i giudici gireranno le poltroncine rosse, troveranno bambini dai 7 ai 14 anni, invece che adulti.

La giuria quest’anno sarà formata da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè e come sempre dovranno decretare i bambini che passeranno alle fasi successive del gioco, senza ovviamente poterli guardare in faccia prima di aver schiacciato il pulsante. In questa maniera, nessuno potrà essere discriminato per l’aspetto o per qualche stereotipo, sarà soltanto la loro voce e la loro bravura a essere giudicata.

Lo scontro

Durante la conferenza stampa della Rai, Antonella Clerici si è presa qualche soddisfazione, in merito alla sfrenata concorrenza che intercorre da sempre tra l’emittente statale e Mediaset. A tal proposito, Antonellina si è lamentata del fatto, che per cercare di farle abbassare gli ascolti, Pier Silvio Berlusconi abbia “sguinzagliato” due dei suoi “mastini” più influenti. Stiamo parlando di Gerry Scotti e di Paolo Bonolis.

Ecco che cosa ha dichiarato la conduttrice: “Mi piace che la concorrenza mi controprogrammi moltissimo. Non solo mi attenziona, ma mi controprogramma nello stesso giorno con uno dei prodotti più forti che ha e che, come sapete, è il mio amico Paolo Bonolis…”, e ancora: “Non vi nascondo che da una parte, onestamente, questo mi fa un po’ incavolare. Però, allo stesso tempo, mi fa piacere perché vuol dire che siamo bravi e facciamo un buon lavoro…”. In pratica, per quanto questo la infastidisca, la Clerici è felice di un pò di sana competizione, soprattutto se a scontrarsi contro di lei sono altri due grandi del suo calibro. Che dire, che vinca il conduttore migliore!