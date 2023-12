Attenzione alla Vitamina D: Potrebbe provocare grossi effetti collaterali | Devi assolutamente sospenderla

La Vitamina D è fondamentale per il nostro organismo, in caso di carenza è buona norma assumerla con regolarità, ma attenzione a non esagerare, in quanto anche il sovradosaggio è molto pericoloso.

La vitamina D, è la cosiddetta “vitamina del sole”, in quanto si assume principalmente grazie all’esposizione ai raggi solari. Molte volte però, soprattutto in alcuni mesi dell’anno, l’assunzione di questa vitamina diventa pressoché nulla, motivo per cui bisogna aiutare l’organismo ad assumerla con regolarità.

Non solo con i raggi del sole, ma la vitamina D, si assume mediante particolari cibi e soprattutto grazie ad integratori. Questa vitamina ha degli effetti molto importanti sul nostro organismo, come per esempio l’aumento delle difese immunitarie e lo sviluppo delle nostre cellule muscolari. Però attenzione, non solo la carenza fa male, anche il sovradosaggio è deleterio.

Il sovradosaggio della vitamina D

La vitamina D, si assume per eccellenza mediante l’esposizione dei raggi del sole. Ovviamente, dopo tutto quello che abbiamo imparato, non bisogna mai esporsi senza un’adeguata crema solare, che ci protegge da possibili tumori della pelle, anche molto gravi. Nel momento in cui di sole, ne vedete proprio poco, colpa anche del lavoro frenetico e della permanenza in luoghi uffici per la maggiora, è buona norma, aiutare il nostro organismo, ad assumerla regolarmente.

Come vi starete chiedendo? Sicuramente mediante l’utilizzo di vitamine ed integratori e anche grazie ad alcuni alimenti. La vitamina D è presente nell’olio di fegato di merluzzo, aringhe, tonno, sgombri, salmone e nelle uova. Ricordatevi però, che grazie al cibo otterreste un’assunzione di questa vitamina, solo del 10-20% del vostro fabbisogno naturale.

Gli effetti collaterali

Se da una parte è buona norma assumere con regolarità la vitamina D, in quanto è la responsabile di diversi fattori di benessere del nostro organismo, come per esempio l’aumento delle difese immunitarie, bisogna fare attenzione anche a non esagerare, per evitarne un sovradosaggio. Tra i sintomi più comuni per accorgersene ci sono sicuramente la sensazione perenne di nausea, vomito, stanchezza perenne, debolezza, minzione frequente, dolore alle ossa, frequenti fratture e problemi renali.

Ecco perchè è fondamentale non solo seguire le indicazioni del medico durante l’assunzione, ma anche sottoporsi a frequenti esami del sangue, per tenere sempre a bada i livelli di vitamina D nel vostro organismo. Per quanto riguarda gli integratori presenti in commercio, nell’etichetta viene indicato il dosaggio corretto da seguire mensilmente o settimanalmente e in alcuni casi anche giornaliero. Tutto dipende dal prodotto scelto, dal dosaggio e dal tipo di assunzione.