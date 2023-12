Aurora Tropea, sapete che razza di lavoro fa la dama di UeD? Qualcosa di impensabile

Oltre a partecipare a Uomini e Donne nel ruolo di dama, la Tropea svolge un lavoro molto distante dal mondo dello spettacolo.

Nel corso del tempo il pubblico di Uomini e Donne ha potuto conoscere numerose dame in cerca di amore e di qualcuno che possa finalmente fare breccia nel loro cuore. Ognuna di loro ha trascorsi differenti, soprattutto nella sfera sentimentale, ma l’obiettivo rimane il medesimo.

Se il famoso dating show è nato principalmente dal desiderio di trovare giovani tronisti e corteggiatori, ora anche il Trono Over ha trovato spazio nel celebre programma targato Canale Cinque e condotto come sempre da Maria De Filippi.

Con la nuova edizione sono tornate anche le dame, pronte per conoscere i loro possibili spasimanti. Tra di loro ci sono anche vecchie conoscenza della trasmissione, tra cui Aurora Tropea, ormai presente da diversi anni e nota per il suo carattere fumantino e per le continue liti.

Una donna di talento

Durante la sua presenza all’interno del programma, la Tropea si è distinta per i continui litigi con i due opinionisti storici, Tina Cipollari e Gianni Sperti, un duo che continua a sorprendere ed intrattenere i telespettatori.

Oltre alla vita davanti alle telecamere, la dama, così come le altre partecipanti, ne ha anche una personale, o meglio professionale, di cui se ne parla molto poco, soprattutto nel celebre programma. Per esempio, vi siete mai chiesti che lavoro faccia la cara Aurora?

Il secondo lavoro

Nonostante UeD sia molto seguito, poche persone conoscono l’effettivo lavoro delle varie dame presenti regolarmente nello studio. Infatti, al contrario di ciò che molti credono, anche loro hanno una vita professionale al di fuori dello show. La cinquantatreenne, a differenza di altre dame, è sempre stata molto riservata. Oltre alla speranza di trovare la sua anima gemella, la Tropea è proprietaria di un negozio di tessuti chiamato L’officina del Cuore, situato a Roma, nel quartiere di Montesacro.

Questo lavoro le permette di sfruttare al meglio la fantasia e la creatività, caratteristiche l’hanno pienamente ripagata. Fin da giovane infatti ha coltivato la passione per la moda, la stessa che è riuscita a mettere a frutto con la sua attività. Nonostante ciò, da piccola era anche profondamente attratta dal mondo degli animali, tanto da voler affiancare il suo amore per il mondo fashion con il lavoro da veterinaria.