La vita è bella, ricordate Giorgio Cantarini il bimbo del film? La sua vita è completamente cambiata

In quanti si ricordano il bimbo del film di Roberto Benigni, La vita è bella? Ecco che cosa fa oggi Giorgio Cantarini, il suo lavoro vi stupirà molto. Per quanto sia cambiato, quegli occhioni sono i medesimi.

La vita è bella di Roberto Benigni, è un capolavoro del cinema italiano che rimarrà per sempre nella storia, in quanto è un film tanto bello quanto triste. È impossibile non piangere con questa storia e potete essere le persone più “fredde” del mondo, ma una lacrima la verserete anche voi.

Tutti sono stati perfetti nella recitazione e quindi oltre alla trama ben strutturata e alla storia scorrevole è soprattutto merito degli attori se questo film ha vinto moltissimi riconoscimenti. Tra i tanti, ve lo ricordate il bambino che urlava dal comodino alla sua mamma: “Buongiorno principessa”? Ecco che cosa fa oggi, Giorgio Cantarini.

Giorgio Cantarini, cosa fa oggi?

La vita è bella, è il capolavoro del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni, che vinse talmente tanti premi e riconoscimenti, che non ci basterebbe mezzo paragrafo per elencarveli tutti. Oltre ai 3 Oscar vinti, ottenne moltissimi altri riconoscimenti. Il film ha incassato qualcosa come 92 miliardi di lire, ottenendo la nomina di uno dei film italiani che ha incassato di più, da sempre.

In questa storia commovente troviamo Benigni, sua moglie, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Marisa Paredes, Giustino Durano e molti altri ancora. La storia narra le vicende di una famiglia ebrea finita in uno dei terribili campi di concentramento, presenti nella seconda guerra mondiale. Mentre la moglie finisce nella divisione femminile, padre e figlio finiscono in quella maschile e per tutta una serie di eventi, i due rimarranno insieme, quasi fino alla fine. In questo tempo, papà Guido, cercherà in tutti i modi possibili di proteggere suo figlio Giosuè, facendo credere al bambino di trovarsi dentro un gioco, risparmiandogli così gli orrori di quella prigionia, terribile e ancora oggi condannata da tutto il mondo, in quanto è stata una piaga per l’umanità.

Ecco cosa ha scelto di diventare

Il bambino che interpretava Giosuè, nel film, La vita è bella, aveva circa 5 anni. Oggi di anni ne ha 31 e non rinnega nulla, come molti giovani attori come lui, che rimasero intrappolati nel personaggio. Giorgio Cantarini ha abbracciato l’idea che resterà per sempre il piccolo Giosuè, si emoziona ancora quando si rivede nel film ed è grato di quella parte, anche perchè è grazie a quell’evento che oggi prosegue la sua carriera di attore di film e di teatro.

In una recente intervista rilasciata alla Repubblica, Cantarini ha dichiarato: “Lui viene prima? Va bene, lo accetto, mi è capitata una cosa molto bella e non c’è nulla di male…”. Inoltre, ha raccontato di quando ha incontrato per la prima volta, Pierfrancesco Favino, nel film, Comandante, dove Giorgio ha recitato: “Ciao, tu sei Giorgio Cantarini, vero? Sei cresciuto, ma gli occhi sono sempre gli stessi”. Questa cosa mi ha colpito molto”. Giorgio tra l’altro, è rimasto molto amico di Benigni, con il quale ad oggi si sente spesso, soprattutto per raccontargli gli aneddoti della sua vita lavorativa.