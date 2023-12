Pelucchi sui vestiti scuri: ti basta inserire questo nella lavatrice per eliminarli | Costa meno di 50 centesimi

Stop agli orrendi pelucchi sui capi scuri con questo escamotage. Inserisci questo in lavatrice e risolvi la questione.

Hai fatto la lavatrice. Ora stai andando a ritirare i panni per poi stenderli con cura. Apri l’oblò, avvicini la bacinella e li poni all’interno di essa. Ti dirigi allo stendino e inizia a prelevarli un po’ per volta. Stai per stendere i tuoi capi preferiti o quelli dei tuoi figli quando noti che in quelli scuri, soprattutto total black, qualcosa non va.

Che cosa ci fanno ancora quegli odiosi pelucchi? Di certo rimarranno anche quando saranno asciutti e già ti immagini il dispiacere che si proverà quando si indosseranno i vari capi ridotti così. Le chiacchiere poi delle colleghe di ufficio e delle amiche si sprecheranno a riguardo. Certo, non le faranno davanti a te ma sai già che le faranno.

Sosterranno che acquisti capi di scarsa qualità o che non sei capace nemmeno di fare una lavatrice. Ok, ci hai fatto il callo, come si suol dire, alle invidie ma a tutto c’è un limite anche perché pure tu ti senti a disagio a indossare capi ridotti così. E ti si stringe pure il cuore se pensi che lo faranno anche i tuoi cari. Dunque, come correre ai ripari?

Pelucchi sui vestisti scuri, come eliminarli

Per prima cosa non usare mai e poi mai detersivi di scarsa qualità o non adatti al lavaggio di capi scuri quando li lavi sia in lavatrice che a mano. Evita poi come la peste di usarne quantità pazzesche perché non serve a nulla. Anzi, rischi non solo di fare un grave torto alla salute dell’Ambiente ma anche dei tuoi capi.

Inoltre evita di riporre nell’armadio e nei cassetti i capi scuri vicino a quelli chiari e soprattutto di angora o di pile. Come vedi dei pelucchi su di essi eliminali subito con l’apposito attrezzo. Per quanto concerne invece quelli che si possono formare proprio durante il lavaggio in lavatrice, esiste un oggetto che ti potrà venire incontro. Sei pronto a scoprirlo?

Cosa mettere in lavatrice

Parliamo della spugna da bagno che durante il ciclo di lavaggio è fortemente in grado di attirare, in men che non si dica, i vari peli, soprattutto quelli dei nostri amori di pelo, su di essa. Ottima è anche quella da cucina che è più ruvida. In ogni caso questo rimedio è il top se il tipo di lavaggio selezionato è quello delicato.

Possiamo altrimenti affidarci a due panni in microfibra bagnati oppure a delle salviettine umidificate, purché di qualità e belle resistenti, altrimenti correrebbero il concreto rischio di rompersi nel bel mezzo del ciclo di lavaggio. Infine, altro valido escamotage, è rappresentato dalle palline di plastica di medie dimensioni. In tutti questi casi potrete dire stop ai pelucchi sui vostri capi.