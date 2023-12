Addio tosse: finalmente il rimedio naturale e fai da te che ti cambierà per sempre la vita

Contrasta la tosse con un rimedio casalingo efficace e a costo zero: in pochi sorsi debelli il fastidio e torni al top!

La stagione invernale reca con sé numerosi benefit: torniamo infatti ad apprezzare il calore del nido familiare, e possiamo inoltre addobbarlo con lucine, alberi e ghirlande in previsione delle imminenti festività natalizie.

Quanto il tempo fuori è uggioso, inoltre, ci si può concedere lunghe maratone di coppia su Netflix o, perché no, anche il solitaria, magari davanti con una tazza di cioccolata fumante in mano!

Le basse temperature, però possono anche favorire l’insorgenza di tosse e raffreddori, così come gli improvvisi sbalzi termici tra esterno e interno: come eliminare, allora, i fastidiosi sintomi ad essi correlati?

Con pochi e semplici ingredienti potete preparare uno sciroppo detox completamente naturale ed economico, in grado di svolgere un’azione antinfiammatoria, antiossidante e di contrasto al muco: passa al paragrafo successivo per scoprire come prepararlo!

Sciroppo detox contro la tosse: ecco come confezionarlo in casa

Tutto ciò che ti servirà sono: 400 grammi di cipolle, una radice di zenzero, 2 cucchiai di curcuma (puoi trovarla in qualsiasi erboristeria, ma anche nei supermercati ben forniti), 1 litro d’acqua, 400 grammi di zucchero di canna o, in alternativa, 3 cucchiai di miele.

Una volta radunati gli ingredienti, versa l’acqua in una pentola, aggiungi lo zucchero e portala ad ebollizione a fuoco basso (se utilizzi il miele, inseriscilo solo alla fine della preparazione, in modo che non perda le sue proprietà nutritive). In seguito, aggiungi le cipolle tritate finemente, la radice di zenzero grattugiata e i due cucchiaini di curcuma, lasciando andare lo sciroppo con il fuoco al minimo, e rimestando di tanto in tanto. Quando la soluzione si sarà ridotta di circa la metà rispetto al volume iniziale, spegni il gas o la piastra e lascia raffreddare; una volta raggiunta la temperatura ambiente, filtra il liquido con un colino e versalo in una bottiglia di vetro, ed il gioco è fatto!

Come consumare e conservare lo sciroppo detox contro la tosse

Per curare i sintomi della tosse puoi assumere lo sciroppo home made due volte al giorno: nella fattispecie, due cucchiai al digiuno al risveglio, e altri due dopo cena, senza farti scoraggiare dal suo odore pungente. Risulterà infatti molto gradito alle papille gustative, ed altrettanto efficace contro raffreddori e malesseri stagionali!

Conservalo in un luogo fresco e asciutto, purché lontano dalle fonti di calore: le temperature troppo calde potrebbero infatti compromettere le sue proprietà portentose!