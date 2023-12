Carlo Conti, dal successo televisivo all’orrendo dramma: “Ho perso…”

Il conduttore Carlo Conti si lascia andare ad alcune rivelazioni scottanti circa la sua vita privata: ecco perché non ha mai mollato.

Carlo Conti rappresenta da decenni una certezza per la pubblica emittente, ed ha firmato il successo di numerosi format nelle reti Rai.

Tra le produzioni più riuscite, spiccano le sue esperienze al timone di Sanremo ed i format “I raccomandati”, “L’anno che verrà”, “L’eredità”, “I migliori anni” e, ovviamente, lo spassoso “Tale e quale show”.

Attivo in Rai dal 1985, il conduttore fiorentino non ha mai pensato di “tradire” il colosso di broadcast con i canali del Biscione, e ha spiegato le ragioni di tale scelta alla rivista “Chi”.

Nel corso dell’illuminante intervista, Carlo Conti ha ribadito la propria lealtà a Viale Mazzini; ha altresì ammesso, però, di aver compiuto alcune rinunce pur di mantenere fede alla sua scelta…

Carlo Conti senza filtri: “È un matrimonio che funziona”

Nel 2025 il mattatore festeggerà 40 anni di proficua permanenza in Rai, ed ha rivelato a “Chi” i motivi che lo hanno spinto a rinnovare regolarmente la sua collaborazione con l’emittente. “Prima di tutto, la fedeltà“, ha riferito al rotocalco, precisando poi: “Anche la possibilità di fare quello che voglio“.

La garanzia di poter agire autonomamente ha rappresentato per Carlo Conti un incentivo assolutamente prezioso, ed il conduttore ha dichiarato: “È un matrimonio che funziona, perché cambiarlo?“. In effetti, Carlo Conti non ha mai ceduto al corteggiamento di altre TV, talvolta persino a discapito del suo conto in banca. Ha infatti ammesso: “Magari il mio direttore di banca sarebbe stato più contento, ma non mi posso lamentare: partendo da zero ho avuto più di quanto mi sarei immaginato, e poi mi sono sentito sempre valorizzato“. Pur consapevole che in altre realtà lavorative avrebbe potuto ottenere un riscontro economico più polposo, Carlo Conti sembra non rimpiangere la scelta di militare assiduamente in Rai.

Carlo Conti rievoca il passato: “Sono partito da zero”

Il conduttore ha rivelato di aver costruito il proprio successo completamente da sé: “Sono partito da zero, anche economicamente. Ho perso il mio babbo che ero bambino, e la mia mamma ha fatto di tutto per non farmi mancare niente“.

Carlo Conti ha quindi concluso: “Ho visto le difficoltà, la salita, e quando mi sono trovato in pianura, mi sembrava di aver scalato l’Everest. Le difficoltà le capivo, ma non le ho subite, proprio perché la mia mamma non me le ha fatte pesare“. Ha infine aggiunto un dettaglio assolutamente toccante: “Quando tornavo da scuola, mi faceva sempre trovare la tavola apparecchiata per noi due… Era un piccolo gesto che mi è rimasto“.