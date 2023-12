Clamoroso Meghan Markle, esplode la bufera dopo il retroscena scandalo: “Pagata milioni di dollari per farlo”

Clamoroso retroscena sulla duchessa del Sussex, Meghan Markle finita al centro di uno scandalo: tutta questione di soldi.

Il nome di Meghan Markle è da diversi anni al centro dell’attenzione a livello internazionale. Questo perché alcuni anni fa ha sposato il Principe Harry tra numerose polemiche. La Markle ha infatti alle spalle un divorzio ma soprattutto una carriera da attrice non in linea quindi con le regole della famiglia reale.

La Regina Elisabetta all’epoca ha comunque deciso di accettare la decisione del nipote ma ben presto l’idillio si è rotto. Nel 2020 la coppia ha infatti deciso di lasciare Londra per trasferirsi in America lanciando alcune gravi accuse alla famiglia del principe.

Allo stesso tempo i due sono a loro volta finiti al centro di alcune accuse e tra queste quella di voler monetizzare. In tal senso di recente è emerso un particolare retroscena sulle finanze della Markle.

Meghan Markle, le accuse sul suo passato: i dettagli

Uno dei punti più controversi nel matrimonio di Harry e Meghan è sempre stato anche quello relativo alla sua carriera prima di conoscere il principe. La Markle fino ad alcuni anni fa ha infatti inseguito il suo sogno ossia quello di essere una delle attrici più brave ed amate dal grande pubblico. Negli anni ha prestato il volto ad alcuni personaggi divenuti noti anche per alcune scene che non hanno convinto la corona.

Tra questi vi è un personaggio in particolare e per cui tutto il mondo la conosce. Nel dettaglio stiamo parlando di Rachel Zane nella nota serie tv Suits. Un ruolo che la Markle ha interpretato dall’inizio alla fine e che a quanto pare continua ad essere una importante fonte di denaro ma scopriamo i dettagli.

Suits, quanto ha guadagnato la Markle? Cifre da capogiro

Il tabloid Mirror ha di recente rivelato un retroscena sull’esperienza della Markle sul set della nota serie tv. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, l’attrice avrebbe guadagnato circa 45 mila dollari per ogni puntata e per un totale di circa 405 mila dollari ogni anno. Questo è però quanto già guadagnato dall’attrice ma non è finita qui.

La serie tv non va infatti più in onda in quanto si è conclusa con la sua ultima stagione diversi anni fa. Nonostante questo gli episodi sono ancora presenti su alcune piattaforme e vanno anche regolarmente in onda in replica in alcuni paesi. Questo significa che la Markle continua a guadagnare da questa esperienza e lo conferma anche il fatto che questi soldi sono serviti anche per comprare la loro attuale casa in quel di Montecito.