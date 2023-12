Claudia Gerini e Federico Zampaglione, perché si sono lasciati: “Lui andava e veniva” | Orribile epilogo

Claudia Gerini tempo fa ha rivelato la causa della fine della relazione con Federico Zampiglione, il cantante dei Tiromancino. Ecco come sono andate le cose tra i due ex

Claudia Gerini è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il suo esordio in tv è avvenuto con Non è la Rai, ma il successo è arrivato con il film Viaggi di nozze di Carlo Verdone.

Allo stesso tempo si è dedicata anche ad altre attività nel piccolo schermo. Ha condotto Festival di Sanremo e Mai dire Gol per poi passare al doppiaggio. Poi ha presentato il suo primo film da regista intitolato Tapirulan.

Dall’altro lato che Francesco Zampiglione, il cantante dei Tiromancino. Due destini è stata la canzone utilizzata come colonna sonora per Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek. Per me è importante, Imparare dal vento e Amore impossibile sono solo alcune estratte dal repertorio della band musicale.

La love story dei due ha fatto sognare grandi e piccini, eppure qualcosa li ha separati definitivamente. Dopo mesi di silenzio è venuta a galla la verità con la pubblicazione del libro di lei Se chiudi gli occhi dove ne ha parlato.

Claudia Gerini a ruota libera su Federico Zampaglione

Quando si sono incontrati, lei si era separata da poco con l’imprenditore Alessandro Enginoli che ha reso padre della piccola Rosa. Con il cantante è subito uscita allo scoperto nel 2005 e nel 2009 è nata Linda. Non sono mai convolati a nozze, ma si consideravano una famiglia a tutti gli effetti. Sui social era palese la loro sintonia, eppure la favola non ha avuto un lieto fine nel 2016.

Anche durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia la Gerini ha spiegato cosa ha determinato la fine della loro storia d’amore e lui non ha esitato a dare la sua versione addossando colpe a fattori esterni.

“La vita va dove vuole andare”

“Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva di continuo. La nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente…Non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà”.

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere: “Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d’amore iniziano e finiscono. L’amore può durare in eterno e non è questo il caso, ma noi abbiamo passato dei momenti molto belli, fatto film insieme e una figlia bellissima…Tutto quello che a volte ci succede cerchi di controllare la vita, ma la vita va dove vuole andare”.