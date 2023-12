Vincenzo Salemme, le parole forti arrivano come un boomerang | La commozione lascia tutti senza fiato

Vincenzo Salemme rilascia delle parole molto forti e al tempo stesso commoventi, che hanno lasciato tutti senza parole. Mai sono sembrate tanto attuali come adesso, pur avendole dette in passato.

È un pò tutto il grande Vincenzo Salemme, per il quale basterebbe soltanto dire ad alta voce il suo nome per conoscerne la fama. È un attore, un comico, un drammaturgo, uno sceneggiatore e un regista italiano molto famoso nel suo settore.

In molti se lo ricordano maggiormente per le “grosse risate” che ci fa fare con i suoi vari personaggi, ma in realtà Vincenzo non fa “solo ridere”, ma con quelle ultime parole che ha rilasciato, ha fatto capire di essere in grado di far riflettere il suo pubblico, con quel discorso molto profondo, che si spera possa cambiare la realtà che ci circonda.

Il discorso di Vincenzo Salemme

Prima di affrontare un tema che richiede la massima attenzione, volevamo parlarvi per un momento di un discorso più leggero, in quanto fra poche ore, sarà disponibile al cinema il nuovo film comico di Vincenzo Salemme, La guerra dei nonni, con il quale l’attore apre ufficialmente il periodo dei cinepanettoni. Salemme, insieme a Max Tortora, sono rispettivamente Gerry e Tom e come i due simpatici personaggi dei cartoni, che amano da matti punzecchiarsi a vicenda, anche loro ne combineranno di tutti i colori.

Nonostante tutto, Tom e Gerry sono due nonni, che grazie al loro esserci, tengono unita la loro famiglia, regalando risate ma anche diversi insegnamenti e sfaccettature che si possono leggere “tra le righe” della testo. Secondo Vincenzo:

“Dovremmo volerci bene un po’ di più, senza aspettarci niente dagli altri. Oggi la gente tende a non affrontare i problemi, si nasconde buttando la polvere sotto il tappeto, è come se non avesse gli strumenti emotivi necessari a sopravvivere…”.

Parole sagge…

In merito agli ultimi terribili casi di femminicidio, sui social sono tornate a circolare le parole del bellissimo e commovente monologo, che Vincenzo Salemme, disse nel 2020 durante un suo spettacolo teatrale. Invitava gli uomini a capire esattamente la reale figura della donna:

“Noi maschi dobbiamo amare le donne, senza possederle, dobbiamo lasciare che volino liberamente…non possiamo pretendere dalle donne che ci rendano felici…non si può amare per essere felici, ma bisogna essere felici per poter amare…”. Racchiuso in un video social, l’attore con queste parole sempre molto attuali, ha voluto dare un messaggio forte, che speriamo a distanza di anni, possa essere questa volta ascoltato e capito.