Michelle Hunziker, rincorsa in mezzo alla strada: “…con un coltello in mano” | Epilogo orribile

Una storia davvero incredibile ha coinvolto la nota conduttrice televisiva: i fan di Michelle Hunziker attanagliati dall’angoscia.

Non è certo la prima volta che la conduttrice si trova al centro di una bufera mediatica: Michelle Hunziker, svizzera naturalizzata italiana, ha avuto un enorme successo nell’ambito dei programmi di intrattenimento in Italia e ha raggiunto, negli anni, un apice che non accenna a discendere.

Ha guadagnato, grazie alla sua bravura, simpatia e competenza, una vasta e gremita platea di grandi affezionati, sia tra gli spettatori televisivi che tra i follower più giovani.

La sua storia con Eros Ramazzotti la mise al centro della cronaca rosa, così come la sua separazione dal cantante, e oggi la loro figlia, Aurora Ramazzotti, è quasi altrettanto famosa.

In questi giorni sembra, però, essere stato rivelato qualcosa che ha turbato la quiete della vita familiare e pubblica della celebrità: vediamo di cosa si tratta.

Hunziker al centro di un episodio assurdo

Lo ha raccontato lei stessa durante un’intervista al settimanale Chi: nessuna indiscrezione, nessun video, meno che mai una paparazzata, ma una confessione che proviene da una fonte primaria.

Michelle ha raccontato la sua esperienza, un fatto che sfortunatamente la accomuna a molte altre donne, anche appartenenti al mondo dello spettacolo, talvolta considerata una bolla impenetrabile che invece scoppia al minimo accadimento.

Cosa è accaduto

Nell’intervista già citata a Chi, Hunziker ha deciso di disvelarsi completamente ai lettori e al pubblico, narrando una storia molto personale che la fece sentire tutt’altro che al sicuro. Il tutto è accaduto parecchi anni fa, quando era ancora agli inizi della sua meravigliosa carriera, e si trovava in una casa in affitto al piano terra. “Uno che era davanti al cinema chiuso, una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori”, ha raccontato la celebrità.

“E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”, ha detto poi, costruendo per tutti una immagine che è davvero difficile da dimenticare. In seguito Michelle fonderà, anche per via di questo evento vissuto in prima persona, insieme a Giulia Bongiorno, l’associazione Doppia Difesa, nata per aiutare donne vittime di abusi. La conduttrice è riuscita a incanalare la sua rabbia in qualcosa di costruttivo: ma ognuna, si sa, reagisce a modo suo, e molte persone hanno necessità di essere aiutate.