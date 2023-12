Ignazio Boschetto, la diagnosi ha sgretolato la sua vita: grave tumore al volto | “Un solo desiderio”

Un terribile dramma ha colpito il giovane tenore Ignazio Boschetto: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Ignazio Boschetto, nato a Bologna nel 1994, è uno dei tre tenori de “Il Volo” il trio vocale italiano più amato nel mondo.

Sin da bambino coltiva la sua passione per il mondo della lirica tanto che il papà decide di iscriverlo ad una scuola di canto. Con il suo innato talento, nel 2009, partecipa allo show “Ti lascio una Canzone” condotto da Antonella Clerici dove colpisce tutti per la sua impressionante estensione vocale.

E’ proprio grazie al programma che oltre a farsi conoscere dal pubblico, stringe un forte legame con Gianluca Ginoble e Piero Barone con i quali decide di unirsi formando i gruppo musicale “IL Volo”.

Da quel momento esplode la loro carriera. Le loro voci rare riescono a incantare non solo gli italiani ma giungono fino all’estero dove riscuotono un notevole successo tanto da arrivare alla “Geffen Records“, una major american. Nel 2015, inoltre, conquistano anche la vittoria al Festival di Sanremo con “Grande amore”. Tuttavia Boschetto è stato colpito da un terribile dramma… Scopriamo cosa è successo.

Ignazio Boschetto travolto da un terribile dramma: i dettagli

Ignazio Boschetto si è sempre mostrato come un ragazzo allegro con il sorriso stampato sul volto in ogni circostanza. Eppure, nonostante la sua giovane età ha dovuto affrontare momenti davvero difficili che hanno fatto di lui un ragazzo più maturo rispetto alla sua età. Tra i primi eventi con cui ha dovuto fare i conti vi è stata la scoperta di una rara condizione medica l’ “agenesia“, ovvero la perdita essenziale di un organo a causa di uno sviluppo embrionale errato. Per fortuna questa malattia congenita, anche grazie ad anni di sacrifici e lotta, non è stata un ostacolo nella sua carriera che al contrario procede a gonfie vele.

Come anticipato, però, questo non è stato l’unico momento buio vissuto dal cantate. Nel 2021 infatti, è venuto a mancare il suo papà proprio a poche ore dalla sua esibizione al Festival di Sanremo. Uno dolore terribile di cui ancora oggi ne porta i segni tanto da ricordarlo in molti suoi post pubblicati sui social dove gli rivolge numerose dediche. Come se non bastasse, un altro terribile episodio è avvenuto nella vita di Boschetto.

La scoperta del tumore al volto

Tra le sofferenze maggiori che hanno colpito Ignazio vi è sicuramente quella avvenuta nel 2021 legata alla malattia della mamma, ovvero un tumore al volto.

“Da bambini io e mia sorella avevamo un solo desiderio: quello che nostra madre potesse tornare a casa il più presto possibile. Desideravamo cose diverse dai bambini della nostra età“ – queste furono le dichiarazioni di Ignazio alla stampa. Forse proprio in seguito a quello che ha dovuto passare risiede la spiegazione della sua sensibilità spesso mostrata al pubblico.