Jetton casino для новичков — как начать играть и получить бонусы

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Отдельного раздела для них нет — такие игры можно найти с помощью встроенного поиска или фильтров по провайдерам. Верификация подтверждает личность игрока и предотвращает мошенничество. Без неё выводить средства и пользоваться всеми функциями казино невозможно. Jetton Games использует KYC и AML протоколы. Да, Telegram — один из основных способов регистрации.

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Они утверждали, что все норм, нужно ждать. Так короче к концу 3 дня пришло сообщение что все ок. А я уже мысленно прощался с денежками. Интересный https://info-posad.ru/ факт, что в джеттоне у меня была самая быстрая верификация.

Jetton Games – это онлайн-казино нового поколения, которое сначала покорило аудиторию Telegram, а затем выросло в полноценную игровую платформу. Сегодня джеттон известен как один из самых динамично развивающихся проектов в русскоязычном гемблинге. Площадка объединяет классические азартные развлечения с поддержкой криптовалюты TON, быстрыми выплатами и удобной интеграцией с мессенджером. Токены Jetton — это криптовалюты, построенные на блокчейне The Open Network (TON). Они используют смарт-контракты для обеспечения гибкости и бесперебойности транзакций, подобно токенам Ethereum ERC-20. Чтобы получить подробную информацию о токене Jetton, вы можете использовать метод get_jetton_data().

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Площадка Джеттон по цельности как классическое казино, но в плане активности здесь гораздо веселее. И реально некогда отвлекаться на другие, иначе легко можно пропустить акции или какие розыгрыши. Некоторые начинаются внезапно и за пару часов заканчиваются. Поэтому, или ты играешь здесь и собираешь все лучшее в свою копилку или бегаешь везде и ничего не имеешь. Телеграмм-казино это новый для меня формат. Вообще казалось что невозможно такую игру сделать.

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