Jetton casino регистрация — как создать аккаунт и получить бонус новичка

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Стоит отметить, что полученные деньги нельзя вывести со счета сразу после начисления. Чтобы снять данное ограничение, пользователь должен выполнить условия отыгрыша. Некоторые промокоды ограничены по количеству активаций. Поэтому рекомендуется применять ваучеры сразу после того, как пользователь найдет их. Бонус рассчитан на новых и постоянных клиентов платформы.

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