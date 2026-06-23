Jetton casino выплаты — скорость вывода денег и доступные методы оплаты

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Казино JetTon работает с 2023 года по лицензии Кюрасао. Проект позиционируется как революционное криптоказино – первое, работающее на блокчейне TON. Бонусы в Jetton Games доступны каждому клиенту, который регистрируется на проекте впервые.

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