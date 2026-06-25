Jetton games casino — лучшие автоматы, турниры и акции для новичков

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Несмотря на то, что JetTon Games работает по международной лицензии, доступ к сайту может быть ограничен в некоторых странах, включая Казахстан. Чтобы не терять доступ к аккаунту, играм и бонусам, платформа предлагает использовать зеркала — альтернативные адреса сайта, полностью копирующие оригинал. Без верификации можно играть и вносить депозиты, но вывод средств и получение некоторых бонусов будет недоступно. Это обязательный этап для безопасности всех участников платформы.

Платформа работает на основании международных лицензий Кюрасао и Анжуан. Для защиты пользователей применяется SSL-шифрование, а финансовые операции дополнительно защищены технологией блокчейн с использованием смарт-контрактов сети TON. Прозрачные транзакции и быстрые подтверждения в Telegram Open Network.