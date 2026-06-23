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Jetton partners affiliate — партнерская программа и CPA выплаты

DiLorenzo Villa

Giu 23, 2026

Jetton partners affiliate — партнерская программа и CPA выплаты

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Чтобы установить приложение Jetton на устройства Android, необходимо загрузить файл .apk с официального сайта. Перед этим убедитесь, что в настройках вашего устройства разрешена установка приложений из неизвестных источников. Это можно сделать, перейдя в меню “Настройки” и выбрав “Безопасность”.

Ещё один лайфхак — после установки проверь, как выглядит иконка и название. Если что-то выглядит криво или неправильно написано — значит, это не оригинал. Поэтому разработчики сделали установку через App Store или TestFlight. Если телефон спросит разрешение, заходишь в настройки и даёшь «добро» на установку из неизвестных источников.

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