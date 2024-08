Deodorante fatto in casa | 100% naturale, profumatissimo e costa una miseria: addio sostanze chimiche assurde

Grazie ad alcuni semplicissimi consigli, riuscirete a realizzare un deodorante fatto in casa senza l’ausilio si sostanze chimiche dannose. Scopriamo come.

Il caldo di questa estate verrà ricordato come uno dei più atroci degli ultimi anni, se non quello più asfissiante in assoluto. Ebbene sì, avete capito benissimo. Le temperature alte e l’afa non stanno abbandonando il nostro paese da tantissimo tempo. A parte uno o due giorni sporadici in cui è arrivata una rinfrescata.

Quest’ultima, però, è stata davvero leggerissima e, soprattutto, fugace e nessuno ha avuto nemmeno il tempo di accorgersene. Insomma, possiamo dire che il caldo tiene prigionieri tutti sotto la sua bolla infernale. Una delle sue conseguenze è la sudorazione eccessiva. Il corpo tenta in tutti i modi di tenere bassa la sua temperatura.

Lo fa anche attraverso questo processo. Ci si ritrova, così, bagnati e, molto spesso, si emette anche un cattivo odore che crea una forte sensazione di disagio. Si ricorre, così, dopo essersi lavati ai deodoranti che si acquista o in giro, tra negozi e supermercati. Purtroppo, questi sono ricchi di sostanze chimiche.

Col passare del tempo possono avere conseguenze negative sulla pelle, compromettendone anche le funzioni che è chiamata a svolgere. Per fortuna, però, dovete sapere che esiste la possibilità di creare deodoranti, da utilizzare ogni giorno, con ingredienti totalmente naturali. Scopriamo come fare.

Pochi ingredienti per un deodorante efficace

Come abbiamo accennato in precedenza, i deodoranti acquistati, o meglio, le sostanze chimiche che li compongono, possono essere deleteri per la pelle, finendo con irritarla ed anche tanto. Per questo motivo vogliamo svelarvi un segreto che potrebbe cambiare la vita totalmente.

Si possono ricreare, infatti, deodoranti naturali con pochi e semplicissimi ingredienti. Ovviamente, questi non sono affatto nocivi per la pelle degli esseri umani. Devono pochi ingredienti ed il gioco è fatto. Si potrà creare un deodorante spray o uno più cremoso a seconda delle proprie esigenze. Pronti a scoprire come fare?

Deo spray o a crema: ecco i procedimenti

Iniziamo subito dal deodorante spray che potrete portare sempre dietro e spruzzarlo per rinfrescarvi un po’. Servono 150 ml di acqua distillata, 4 cucchiaini di bicarbonato di sodio e dieci gocce di olio essenziale che più vi piace. In questi casi, può andare bene quello di lavanda o di salvia, ad esempio. La prima cosa da fare è mettere insieme l’acqua distillata ed il bicarbonato. Dopo un’oretta travaserete tutto nel flaconcino ed unirete l’olio essenziale scelto.

Per realizzare, invece, un deodorante più cremoso, bisogna cuocere a bagnomaria tre cucchiai di olio di cocco e, poi, c’è da unire l’amido di riso nella quantità di 2 cucchiai. Terminerete il tutto con tre cucchiai di bicarbonato e con l’olio essenziale alla lavanda. Avrete un deodorante fantastico, profumatissimo, antibatterico e, soprattutto, naturale al 100% che vi durerà ben due mesi.