“Ha vinto 4 milioni alla lotteria ma lo fa ancora”: la storia incredibile di questo fattorino

Vincere alla lotteria una somma che consenta di vivere di rendita è il sogno di milioni di persone. E ora c’è chi lo ha realizzato

Chi di noi non ha mai tentato di affidarsi alla fortuna nella speranza di diventare milionario grazie a una vincita da sogno? Tra lotterie, concorsi, scommesse e giochi a premi di ogni tipo ce n’è un po’ per tutti i gusti e per tutte le tasche.

In genere tutti i tentativi risultano vani, almeno per la stragrande maggioranza di chi sogna di ambiare vita grazie alla Dea bendata. Ogni tanto però accade che la fortuna scelga di regalare un po’ di felicità a un ignaro e comune cittadino che vede così stravolta la sua esistenza da un momento all’altro.

Capita nel nostro Paese con il Superenalotto, grazie al quale si possono guadagnare cifre così alte da togliere il fiato, o con la vecchia e mai passata di moda lotteria di Capodanno. La storia accaduta qualche tempo fa ha coinvolto invece un inglese che ha da un giorno all’altro ha scoperto di essere diventato milionario.

Si parla del quarantacinquenne Jonny Johnston, che grazie a una lotteria ha visto crescere il suo conto in banca di qualcosa come 4 milioni di euro, una cifra più che sufficiente a mollare tutto e a cambiare drasticamente vita.

Milionario grazie alla lotteria, ma non ha cambiato vita: una storia bellissima

Johnston nella vita lavorava, o per meglio dire lavora a tutt’oggi, come semplice fattorino all’interno della catena di supermercati inglese Tesco. Simpatico, alla mano e molto apprezzato dai colleghi, Johnston per quasi vent’anni ha giocato sempre alla lotteria nazionale scegliendo sempre gli stessi numeri.

Dopo tante delusioni, all’improvviso quei numeri hanno dato vita alla ‘sestina’ vincente che gli ha permesso di portare a casa 3 milioni e 800mila sterile, al cambio circa quattro milioni di euro. Il fattorino ha dichiarato di aver saputo della vincita grazie a una notifica ricevuta sul suo cellulare.

Lotteria milionaria, la decisione del fattorino inglese commuove l’intera Inghilterra: i dettagli

Resosi conto della consistenza della vincita, Johnstone e la sua compagna hanno festeggiato e gioito, forse ancora increduli. Ciononostante l’idea di abbandonare il suo lavoro non l’ha nemmeno sfiorato. Anzi, Johnstone ha continuato a svolgere il suo compito di onesto fattorino per non creare problemi ai suoi colleghi.

“Continuerò a lavorare, mi piace restare con i piedi per terra“. Inutile sottolineare con quale entusiasmo sai stato accolto una volta tornato al supermercato: Jonny infatti non lascerà il suo posto di lavoro. Un vero eroe.