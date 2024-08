Lucertole giganti, le hanno avvistate proprio in strada: ecco dove si nascondono | Vivono tutte così

Un avvistamento di una lucertola gigante negli Stati Uniti ha fatto il giro del mondo. In realtà questi enormi animali vivono altrove

Ormai soprattutto a causa dei piccoli e grandi cambiamenti climatici che stanno caratterizzando l’inizio del terzo millennio siamo abituati a vedere alcune specie animali considerate storicamente e per loro stessa natura esotiche adattarsi senza problemi al nostro habitat.

Le alte temperature favoriscono e continueranno a favorire questo tipo di migrazione animale da oriente a occidente. Un fenomeno dunque in continua espansione destinato a stravolgere alla lunga il nostro ecosistema.

Un ultimo caso in tal senso arriva dalla costa dell’Est degli Stati Uniti, in particolare dalla Florida dove una donna ha avuto un incontro ravvicinato, per sua fortuna senza conseguenze, con un animale che mai e poi mai avrebbe immaginato di poter vedere proprio lì.

Quanto accaduto all’ignara Renee Aland è qualcosa che evidentemente è destinato a ripetersi in futuro: la donna è rimasta senza parole nel momento in cui davanti a sé si è materializzata la figura di un’enorme lucertola che si muoveva liberamente ai bordi di di una strada a North Port, per l’appunto in Florida.

Lucertole giganti, il loro habitat naturale è un altro: dove vivono di solito

Secondo quanto risulta agli esperti si tratta del primo avvistamento di questa particolare specie animale negli Stati Uniti: un’anomalia senza dubbio, visto che le lucertole giganti vivono in ben altri contesti, molto diversi da quello americano.

Per chi non lo sapesse si tratta del varano di Komodo, o drago di Komodo: sono esemplari che vivono in alcune isole indonesiane tra cui Komodo, Rinca e Flores. Possono raggiungere un massimo di tre metri di lunghezza e un peso di circa settanta chili che ne fanno la più grande specie di lucertola esistente.

Lucertole giganti, sono spietati predatori: quello che mangiano è sconvolgente

Il drago di Komodo è un predatore tra i più spietati ed efficaci: può mangiare animali di notevoli dimensioni come cervi, uccelli e altri mammiferi. Grazie a un potente veleno nascosto nella mascella inferiore il varano ferisce una preda, ne attende pazientemente la morte e poi la divora.

Nei confronti dell’uomo non è di per sé aggressivo, ma se si sente in pericolo può diventare molto pericoloso. Il varano è una specie a rischio estinzione e per questo è stato istituito un parco naturale con l’obiettivo di preservarlo.