Ricerca urgente del Ministero della Giustizia | Sai guidare? Allora sei assunto: 1000 posti di lavoro

Il Ministero della Giustizia ha urgente di inserire nuove figure professionali alle sue dipendenze: basta saper guidare.

Quello che stiamo vivendo è un periodo altamente propizio per chi è alla ricerca di un lavoro, a tempo indeterminato e ben retribuito, che possa portare benefici individuabili nella sicurezza e nella stabilità economica. Sono tantissime le opportunità.

Ad esempio, possiamo parlare di Poste Italiane come l’azienda che più di tutte offre posizioni lavorative. Si va dal portalettere fino ai consulenti finanziari, passando per gli operatori agli sportelli. Sono sempre alla ricerca di nuove figure da inserire. Inoltre, poi, non si può non accennare ai vari concorsi in essere.

Enti Locali, Agenzie Statali, Ministeri hanno indetto procedure selettive e concorsuali ed altri sono in procinto di bandirle. Ne abbiamo prese in esame tantissime ed ora il protagonista assoluto si è rivelato il Ministero della Giustizia che ha necessità di ben 1000 nuovi dipendenti.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di tantissimi posti di lavoro ed i cui requisiti, specifici e non, sono accessibili da tantissimi cittadini. Scopriamo, allora, insieme, di cosa si tratta e, soprattutto, i requisiti, le prove concorsuali e lo stipendio annuale.

Basta saper guidare per essere assunti

Il Ministero della Giustizia ha indetto un bando di Concorso per ben 1000 autisti da inserire a tempo indeterminato all’interno del proprio organico. Si può già fare domanda, sempre attraverso il portale InPA. Basta avere lo Spid o un altro strumento di identità digitale ed il gioco è fatto; poi si dovrà seguire la procedura guidata.

Il requisito indispensabile è la patente di guida di tipo B, quelle per guidare le auto, per intenderci. Ovviamente, però, non è il solo, bensì, ce ne sono altri. Innanzitutto, non bisogna avere avuto condanne penali e, poi, bisogna essere in possesso del Diploma di Maturità. Scopriamo quali sono le prove da sostenere.

Previste due prove: una scritta e una pratica

Una volta fatta la domanda, al termine del processo di acquisizione di queste ultime, verranno proclamate le date in cui avverrà il concorso. La prima prova sarà scritta e le domande saranno trenta. Il tempo a disposizione è stato stabilito in 45 minuti. Non si sa ancora se il concorso avverrà in unica sede o in più sedi.

Quel che è certo è che gli utenti avranno a disposizione dispositivi tech per sostenerlo, presumibilmente Pc. Le domande verteranno sul Codice della Strada, sulla Normativa sul Pubblico Impiego, si Nozioni Informatiche e sulla lingua Inglese. Superata questa prova, si avrà accesso a quella pratica. In sostanza, sarà un esame di guida, molto simile a quello sostenuto per avere la patente.