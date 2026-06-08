Traducción literaria Guía ¿Qué es crucial en la traducción de literatura?

Nuestro menú combina carnes jugosas y pizzas artesanales con ingredientes frescos y recetas que despiertan los sentidos. En esta sitio web encuentras la carta completa de La Pepa Jaleo en Vilanova i la Geltrú. ¡La atención del chef un 10!

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Ya sea que vengas a disfrutar de un arroz o simplemente a relajarte en un ambiente acogedor, siempre encontrarás un espacio para ti.

Probamos una fideuà de pato muy buena y también carne a la brasa que sacan una fuente con carnes variadas y que estaba espectacular.

La Pepa Jaleo es un restaurante de tapas singular si estás interesado en disfrutar por la singular zona de Vilanova i la Geltrú.

♿ Dispone de parking propio y se puede acceder al restaurante bien, hay un baño adaptado.

¡La atención del chef un 10!

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Grup Genil te propone sus otros restaurantes, con propuestas de tapeo clásicas y contemporaneas.

El servicio del personal excelente. Un sitio excelente para cenar. Excelente restaurante en zona marítima de Vilanova, personal atento y comimos genial, volveremos, 100% recomendable Buena atención, nos recomendaron bien con los platos y todo estaba bueno y con una muy buena relación de calidad precio. Hemos probado 2 veces el menú de arroces y nunca defraudan. Hemos comido espectacular, todo buenísimo, el servicio muy atento y rápido!!

¿Quién es el autor de la traducción polaca de los libros de Harry Potter?

La Pepa, una cocina mediterránea que pone en valor el producto local y las comidas repuestas Buena gente… pero le falla tanto las cantidades de producto que lo mata Volveremos a ir sin duda para seguir catando sus arroces. Cuando fuimos era arroz cremoso con centollo y calamar.

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Reclamar restaurante Beneficios para su restaurante Sitio Web Gratuito Para Restaurante Preguntas frecuentes Para empresas CONTACTO Este restaurante es ideal para los amantes del buen comer, lo encontrarás en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, no te perderás al ir a buscarlo porque La Pepa Jaleo su ubicación es excelente. Tapas arroz pulpo bravas paella patatas calamares mejillones bacalao huevos croquetas ensalada pescado ensaladilla jamon Hemos comido un par de menús y alguna tapa y postre de la carta.4 personas unos 17€/p La atención por parte de los camareros muy cordial y atentos.

Esta última se centra en reproducir fielmente el texto original. El mundo ya ha conocido a muchos traductores sobresalientes que obtuvieron un título en un campo completamente ajeno a su labor de traducción. Aquí aprenderás a qué debe prestar atención un traductor literario durante su trabajo.

Tapas

Un sitio genial para una comida o cena con amigos o familia por la propia comida y por su piscina o disfrutar de la pinada si es invierno. Ideal para eventos corporativos, celebraciones privadas, presentaciones de producto, rodajes y más. Eventos personalizados con opciones gastronómicas, soporte audiovisual y atención centralizada. Incluye una selección base con frutos secos, patatas chips, nachos con queso, croqueta de jamón ibérico, patatas bravas y dos bebidas por persona con tickets.

Comimos en la terraza exterior. Para repetir sin lugar a duda. Los camareros muy atentos y simpáticos. Una buena carta de vinos y cavas. El sitio si hace calor en terraza se pasa calor. Muy jueno todo, lugar mas bien para tapeo, aunque también tienen platos de pescado o carne y paellas El iberico de vicio, las croquetas muy buenas, aunque lo mas bueno una berenjena con queso de cabra que estaba espectacular.