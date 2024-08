“Addio al programma dopo 14 anni”: Maria De Filippi distrutta così | Mai più su Uomini e Donne

Dopo una permanenza ultradecennale, la donna potrebbe abbandonare definitivamente il programma: l’indiscrezione si fa più viva.

Maria De Filippi, a oltre trent’anni dal suo esordio in televisione, è oggi una delle figure più potenti e rispettate del panorama mediatico italiano. Conosciuta per il suo stile sobrio e il suo approccio diretto, la De Filippi ha saputo costruire un impero televisivo che la rende non solo un’icona della TV, ma anche un’imprenditrice di successo.

Attualmente, Maria De Filippi continua a essere il volto e la mente dietro alcuni dei programmi più seguiti della televisione italiana. Con un’abilità unica nel leggere i cambiamenti sociali e culturali, ha mantenuto alti i livelli di ascolto dei suoi show; basti pensare ad Amici e Uomini e Donne con cui da anni porta a casa record di share.

Oltre alla sua attività come conduttrice e autrice, Maria De Filippi è anche una potente imprenditrice grazie alla sua casa di produzione, Fascino PGT, fondata insieme a Maurizio Costanzo. Fascino è diventata nel tempo una delle società di produzione più influenti in Italia, responsabile della creazione e produzione di tutti i programmi di successo di Maria.

Uomini e Donne: l’addio imminente

Tra le grandi produzioni di Maria De Filippi c’è sicuramente Uomini e Donne, il dating show più seguito nel nostro paese. Anche quest’anno il programma ha conquistato il pubblico grazie ai suoi colpi di scena e le vicende intrinseche che ogni giorno entrano nelle case degli italiani. Tra i movimenti di quest’anno troviamo sicuramente l’addio al programma di Ida Platano a seguito della delusione d’amore con Armando Incarnato.

In questa calda estate pare che i due abbiano avuto un riavvicinamento, tanto che qualcuno non esclude un possibile ritorno al programma sia della tronista che del corteggiatore. Ma se da una parte sembrano esserci spiragli di luce, dall’altra, una concorrente storica sembra prossima all’adddio del programma. Un’indiscrezione, questa, che va avanti da mesi, ma solo adesso sta prendendo forma.

La storica figura abbandona Uomini e Donne

In queste giornate calde, non sono solo le temperature ad amplificarsi, ma anche i rumors. Già da maggio si è parlato di un possibile abbandono del programma della storica Gemma Galgani a seguito di una frequentazione con Pietro, presentatosi in quel periodo. Ad oggi però, la situazione si infittisce.

Come riportato dal settimanale Nuovo, La dama è stata avvistata in compagnia di un cavaliere misterioso di cui non ha parlato con nessuno. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, questa non è altro che l’ennesima conferma del fatto che Gemma sta frequentando seriamente tale Pietro, con il quale è nata una bellissima love story. Nonostante i numerosi ‘falsi allarme’, l’uomo (ancora pubblicamente misterioso) potrebbe portare all’addio della Dama di Torino dal trono Over, quello che siede dall’ormai lontano 2010. Sarà davvero così?