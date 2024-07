Addio Alessia Merz, la grande star della televisione ci ha abbandonati così giovane: si sono dovuti arrendere | Hanno provato qualsiasi cosa

Notizia scioccante su una delle showgirl più amate degli anni ’90: ecco che fine ha fatto Alessia Merz, non potrai crederci.

La bellezza incontestabile di Alessia Merz e il suo fascino mediterraneo, l’hanno reso una delle showgirl più amate degli anni ’90. Diventata celebre grazie a Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni, la ragazza è entrata nelle case di tutti gli italiani, riuscendo a sfruttare la popolarità di un format che ha reso famosi anche altri volti, come quello di Ambra Angiolini, Antonella Elia, Antonella Mosetti, Laura Freddi.

Insomma, Alessia Merz si è ritrovata nel bel mezzo di un’avventura nella quale sono stati coinvolti anche altri nomi, quelli che oggi risuonano sul piccolo schermo e che non avrebbero mai pensato di fare tutta questa strada. Ma, la Merz in persona che fine ha fatto?

Di recente, si è diffusa una notizia sconvolgente sul suo conto, che ha lasciato i fan a bocca aperta. La showgirl ci avrebbe abbandonati, nonostante la giovane età. Scopriamo insieme cosa è accaduto, nel dettaglio.

Le ultime apparizioni televisive di Alessia Merz

Dopo aver fatto il suo esordio in TV con Non è la Rai, Alessia Merz ha continuato ad apparire sul piccolo schermo grazie ad altri programmi di successo, come Striscia la notizia, dove ha vestito i panni della velina, al fianco di Cristina Quaranta e L’Isola dei famosi, dove si è messa in gioco come naufraga. Occhi azzurri e chioma nera, e un viso difficile da dimenticare, i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare che la donna non compare da un po’ sulle scene.

Spesso, si pensa che quando il successo arriva in fretta, altrettanto in fretta se ne vada. C’è chi pensa che per la Merz sia stato esattamente così, ma c’è anche chi crede che sia stata una decisione presa dalla donna stessa, quella di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi ad altro. E così, nonostante la giovane età e nonostante la sua bellezza senza tempo, Alessia Merz avrebbe deciso di mettere un punto alla sua carriera. Vediamo cosa fa oggi.

Alessia Merz oggi

Quarantanove anni e un fascino ancora vivo, Alessia Merz, oggi, ha deciso di mettere la famiglia al primo posto. Nel 2005, ha sposato il calciatore Fabio Bazzani e, nel 2006 e nel 2008, insieme hanno avuto, rispettivamente, Niccolò e Martina.

In una delle sue ultime interviste televisive, a Domenica Live, aveva dichiarato di volersi dedicare ai suoi cari, sottolineando, però, che se dovesse capitarle qualche occasione, la prenderebbe comunque al volo. Al momento, sono trascorsi quattro anni da questa intervista e pare che la Merz non sia ancora tornata a calcare gli studi televisivi. Probabilmente, le sue priorità sono altre ed è felice così.