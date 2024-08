Addio Anbeta, la grandissima ballerina di Amici ci ha lasciato: ricorderemo sempre il suo corpo leggerissimo | Non doveva finire così

L’addio di Ambeta, la bravissima ballerina, in tantissimi sentiranno la sua mancanza. Tutti i dettagli della notizia

E’ una delle ballerine più famose in Italia, divenuta popolare grazie alla sua partecipazione al talent Amici di Maria de Filippi, è lei Anbeta Toromani. Nata e cresciuta a Tirana in Albania, sin da piccola coltiva la sua passione per la danza. A soli 5 anni si diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza.

Successivamente entra nel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina dove diviene la protagonista di numerosi balletti tra cui Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola e Carmen. E’ nel 2002 però che avviene il suo debutto nella televisione italiana grazie al talent show di Canale 5. Il suo talento emerge fin da subito e l’anno seguente, è nel cast della trasmissione come ballerina professionista ricoprendo il ruolo fino al 2012.

Negli anni Anbeta ha consolidato la sua carriera di balleria prendendo parte in numerosi spettacoli anche a teatro come Lo Schiaccianoci al Teatro San Carlo di Napoli e nell’opera Mozart Requiem. Nel 2017 si esibisce in uno spettacolo per il museo del violino di Cremona al fianco di Carla Fracci e l’anno successivo, partecipa come giudice al programma albanese Virtuozet.

Nel 2022 la ballerina ritorna nella scuola di Amici come professionista e nel 2023 viene chiamata dalla conduttrice per ricoprire il ruolo di giudice nel talent.

Anbeta che fine ha fatto la bravissima ballerina?

Da quando Anbeta è approdata nella nota scuola di Amici sono trascorsi quasi 20 anni. Lo show è stato un vero e proprio trampolino di lancio per diversi talenti sia in ambito musicale che nella danza.

Anche se la maggior parte delle edizioni ha visto la vittoria di cantanti, i ballerini sono riusciti comunque a farsi spazio e proseguire brillantemente le loro carriere. Dimostrazione è proprio Anbeta. La ballerina è uno dei volti di spicco nel mondo del ballo e rappresenta la danza classica sul piccolo schermo. Eppure a quanto pare oggi Anbeta ha preso una strada diversa.

L’addio di Anbeta

Dopo un’iniziale presenza costante sul piccolo schermo, oggi Anbeta ha lasciato la scuola di Amici e si è allontanata dai riflettori per dedicarsi a pieno alla sua carriera di ballerini nei maggiori teatri del mondo. Proprio grazie al suo lavoro per altro, Anbeta ha conosciuto il suo attuale compagno Alessandro Macario, guest resident al Teatro San Carlo di Napoli. Il suo quindi pare sia proprio un’addio definitivo alla Tv, anche se spesso ritorna nel talent come giudice.

Attualmente Anbeta oltre a ballare nei principali teatri europei è anche insegnante nelle scuole. Anbeta è molto esigente come ha più volte dimostrato anche nel programma ma la sua esperienza può solo favorire chiunque la incontri.