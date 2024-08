Addio Massimo Ranieri, a 73 ha dovuto alzare bandiera bianca: lo ricorderemo per sempre | È stato un cantante da sogno

La notizia che riguarda Massimo Ranieri ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan: ecco cosa è successo al grande cantante.

Settantatré anni e una carriera ricca di successi alle spalle, Massimo Ranieri sarà per sempre uno dei nomi più ricordati e ammirati, nel panorama musicale italiano e non solo. Le sua canzoni sono diventate dei veri e propri tormentoni, conosciuti da tutti, grandi e piccini.

Ranieri appartiene alla generazione del sogno romantico Made in Italy, quella che ha fatto sognare i nostri nonni e che continua a far emozionare anche noi. La sua musica, infatti, è arrivata persino oltreoceano, toccando Paesi come il Giappone. Nel corso della sua carriera, l’uomo ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo e, in una di queste, ha portato una sua versione di Zingara, canzone di successo di Bobby Solo e Iva Zanicchi.

Ma, è con Rose rosse e Perdere l’amore che Massimo Ranieri raggiunge vertici altissimi in classifica. Questi due singoli, ancora oggi, si fanno largo tra le generazioni e rimangono impresse nell’immaginario collettivo. Insomma, il cantautore ha un pubblico vasto e multietnico, oltre che di tutte le età, e forse è anche per questo che la notizia del suo addio ha destato così tanto clamore. Scopriamo insieme cosa è accaduto all’uomo.

L’incidente di Massimo Ranieri

Nonostante la sua età, fino a qualche anno fa, Massimo Ranieri non aveva mai mollato, affrontava i tour con grinta e determinazione, rallegrandosi di portare la sua musica in giro per l’Italia. Nel 2022, però, l’artista cadde dal palco del Diana di Napoli e dovette fare i conti con quattro costole rotte e una spalla lesionata. Questo episodio, per lui, è stato un segno che gli ha fatto capire che aveva bisogno di rallentare un pochino. E così ha fatto. Ranieri ha cancellato diversi spettacoli, in quel periodo, prendendosi del tempo per se stesso.

Nello stesso anno, però, il cantante pubblica Tutti i sogni ancora in volo, un album con dodici brani, scritti da altri cantautori per lui e registrati da Ranieri stesso. Il titolo dell’album richiama la sua intera carriera, fatta di sogni, ma anche di concretezza. Un uomo stimato, un artista amato, Massimo lascerà un grande vuoto tra la folla. A quanto pare, infatti, avrebbe deciso di mettere un punto alla sua professione.

La decisione del cantante

I suoi fan più accaniti si domandano, da tempo, se quell’album con dodici brani sia stato una sorta di addio. Dal 2022, infatti, Ranieri non ha pubblicato nient’altro e pare essersi ritirato nella sua sfera privata.

Nulla toglie che potrebbe trattarsi di un semplice periodo di pausa, durante il quale, magari, l’uomo ha intenzione di raccogliere tutte le energie, per ripartire più forte e spedito di prima.