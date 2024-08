Addio Sophia Loren, la star della tv ci ha abbandonato: tutta la penisola in lacrime

La leggenda del cinema protagonista di un’amara notizia: i fan di Sophia Loren scioccati dal suo abbandono.

Nata a Roma nel lontano 1934, Sophia Loren entra a far parte del mondo del cinema in giovane età, come se quella fosse sempre stata la strada da seguire. Sperimenta la sua passione e affina il suo talento, fino a diventare una leggenda vivente della settima arte.

Una star italiana, con cittadinanza francese, che incanta tutto il mondo con le sue interpretazioni. Alla soglia di 90 anni, poi, il suo fascino resta ancora integro e indiscutibile. Insomma, non c’è dubbio che ci troviamo dinanzi a uno dei volti più famosi e amati, in Italia e anche altrove.

E, forse, è proprio per questo che la notizia del suo abbandono ha scioccato tutti, facendo rimanere senza parole i suoi fan. Gli italiani, affezionati alla sua figura, sono tutti in lacrime e non si danno pace. Quello che è accaduto alla Loren è inimmaginabile. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’incidente di Sophia Loren

Sophia Loren è stata protagonista di un incidente che ha fatto temere per la sua incolumità. La donna, infatti, nel 2023, è caduta nel bagno di casa, fratturandosi il femore e alcune parti dell’anca. Fortunatamente, però, dopo un periodo di riabilitazione, è tornata più in forze di prima. Ovviamente, l’età incide molto sulla ripresa, ma la Loren non si dà per vinta e continua a mostrarsi in gran forma.

In una sua recente intervista, ha confessato che non si lascia distrarre da ciò che è stato, ma che proietta il suo sguardo al futuro, a tutto ciò che deve ancora fare. E, probabilmente, è per questo che la notizia del suo abbandono ha lasciato tutti sgomenti. Nessuno si aspettava di dover dire improvvisamente addio alla grande star del cinema.

La decisione della Loren

Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, meglio conosciuta da tutti come Sophia Loren, è nata con la passione per il cinema nelle vene, ma anche per lei è arrivato il momento di fermarsi. Nel 2020, era stata protagonista di una grande interpretazione in La vita davanti a sé, pellicola diretta dal figlio, Edoardo Ponti. Grazie a questo ruolo, la donna ha vinto il David di Donatello e, proprio in questa occasione, ha preso la palla al balzo per dichiarare a tutti i presenti che quello, con molta probabilità, sarebbe stato il suo ultimo film.

Da allora, sono trascorsi quattro anni e la star non ha preso più parte ad alcuna pellicola. Se dovesse avere davvero deciso di appendete il ciak al chiodo, sarebbe un duro colpo per i suoi fan.