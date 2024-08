Albano Carrisi esplode e arriva alla violenza: l’ha presa a botte in mezzo alla strada | Scene orribilanti

Il cantante di Cellino San Marco è stato protagonista di un episodio violento che ha avuto luogo in mezzo alla strada: volano schiaffi.

Quando si parla di Albano, non si può non pensare a un vero protagonista della musica italiana, noto per il suo talento e per brani che hanno lasciato un segno indelebile in diverse generazioni. Negli ultimi anni, lo abbiamo visto esibirsi sui palchi più prestigiosi e partecipare a noti programmi televisivi come ‘Io Canto Generation’ in veste di giudice.

Un talento poliedrico che ha sempre raccontato la sua passione per la musica. Tuttavia, l’attenzione dei media non si è concentrata solo sul suo lato artistico, ma anche sulla sua vita personale. Dalla storia d’amore con Romina Power, che ha fatto sognare milioni di persone, alla nuova vita con la bellissima Loredana Lecciso.

Tra critiche, voci di corridoio e vari eventi, Albano ha sempre attirato l’attenzione di un pubblico attento e talvolta giudicante. In questo contesto, il cantante non si è mai trovato a suo agio, poiché i media hanno spesso invaso ogni angolo della sua vita privata. Un fatto, in particolare, ha generato un certo scalpore. Il video di questo episodio, nonostante abbia qualche anno, continua a rimanere impresso nella memoria collettiva.

Albano e l’aggressione per strada: la violenza contro la donna

L’opinione pubblica è sempre stata divisa riguardo ad Albano, ma ciò che ha scatenato un vero polverone è stato un episodio in cui il cantante ha perso il controllo e ha preso a schiaffi una donna. Le immagini di questo incidente hanno scatenato la furia di chiunque le abbia viste. Il video, naturalmente, ha fatto rapidamente il giro del web, raggiungendo milioni di persone in poco tempo.

Albano da uno schiaffo alla donna: il video

C’è un momento nella vita delle celebrità in cui l’imprevisto può trasformarsi in un disastro. Questo è esattamente ciò che è accaduto ad Albano Carrisi, vittima di uno scherzo di pessimo gusto che ha avuto conseguenze davvero spiacevoli.

Albano, conosciuto per il suo carattere pacato e la sua lunga carriera nel mondo della musica, stava uscendo dalla sua macchina quando è stato avvicinato da una giovane donna. La ragazza, fingendosi una giornalista, ha iniziato a parlare con lui, mostrando un’apparente professionalità. Con un microfono in mano, sembrava pronta a porre le classiche domande di routine.

Ma in un attimo, tutto è cambiato. Quello che sembrava un normale microfono si è rivelato essere un oggetto ben diverso: un dildo. L’assurdità della situazione è stata immediatamente colta dal cantante, che è rimasto scioccato e incredulo davanti alla trovata della ragazza. In pochi secondi, la sorpresa si è trasformata in rabbia.

Albano, travolto dall’indignazione e dal senso di offesa, è sceso dalla macchina con un’espressione di furia incontrollata. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui il cantante, fuori di sé, si scaglia contro la finta giornalista, urlandole contro e insultandola: “Cr*tina, fai sch*fo, impara a vivere.” La scena è stata tanto rapida quanto sconvolgente.