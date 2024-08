Anna Tatangelo, è esplosa e ha ammesso tutto: “ecco com’è davvero Gigi come padre” | Uno schiaffo alla verità

La cantante partenopea ha raccontato la verità sul suo ex Gigi D’Alessio: com’è come padre e come divide la vita privata da quella lavorativa

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati sicuramente una delle coppie più amate del mondo della musica, soprattutto da tutto il mondo partenopeo. Due grandi artisti non solo sul piano professionale, ma sempre amati anche dal punto di vista umano per la loro sensibilità e propensione al contatto con il pubblico.

Quando si conobbero Gigi aveva già ben tre figli, Anna invece era ancora una ragazzina e per questo spesso additata come la nuova arrivata pronta a distruggere la famiglia.

Il loro amore invece con il tempo ha dimostrato di essere puro e ricco di stima per l’altro da entrambe le parti. Purtroppo anche per l’enorme notorietà che già aveva D’Alessio, la relazione in pochi mesi finì direttamente sulle prime pagine di tutti i magazine di gossip.

La loro vita privata non è mai stata tale: fin dal principio abbiamo saputo tanto sul loro stile di vita, sulle loro vacanze e in generale su come stava andando la relazione. Dopo qualche tempo, tra una fuga dai paparazzi all’altra, è arrivata la notizia del primo figlio. Sono però già diversi anni che la coppia ha deciso di separarsi. Allora quali sono adesso i loro rapporti dopo la rottura?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio rimangono nell’immaginario una coppia iconica: quali sono adesso i loro equilibri

Andrea, l’unico loro figlio, ormai grande, vive a Roma dalla madre da quando i genitori si sono lasciati. Gigi ormai dal canto suo si è rifatto una vita con la giovanissima Denise Esposito che lo ha reso padre del piccolo Francesco.

Ma in che rapporti è oggi con Andrea? A spifferare tutto è proprio Anna Tatangelo tempo fa, quando era stata invitata come ospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

La cantante ha raccontato il rapporto tra Gigi D’Alessio e suo figlio

La cantante aveva dichiarato in merito: “Gigi è un bravo papà. Andrea lo ama e questa è la cosa più importante”. Poi Anna ha anche raccontato del rapporto che hanno deciso di coltivare entrambi dal momento in cui si sono separati: “Le nostre strade si sono separate, ma abbiamo una direzione comune che è la serenità di Andrea”.

Gigi le è sempre rimasto vicino, anche per il bene di loro figlio e alla fine nella vita è proprio questo l’importante. L’amore può evolvere, finire, rimescolarsi altrove, ma una volta che si crea una famiglia è per sempre.