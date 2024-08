Antonio Zequila, che fine ha fatto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi? Ecco oggi come è ridotto

Dopo il successo all’Isola dei Famosi, ecco cosa fa Antonio Zequila: una vita che gira tra l’amore e i cambiamenti importanti.

Antonio Zequila, una delle figure più iconiche della televisione italiana degli anni ’90 e Duemila, ha intrapreso un percorso completamente nuovo lontano dai riflettori che lo avevano avvolto. Con il suo carisma e fascino, Zequila ha conquistato il pubblico attraverso i fotoromanzi che lo hanno reso celebre come il playboy del piccolo schermo. Le sue apparizioni in fiction come Carabinieri e soap opera popolari come Centovetrine e Un Posto al Sole hanno cementato la sua fama. Tuttavia, è stata L’Isola dei Famosi a consacrarlo definitivamente, dove il soprannome ‘Er Mutanda’ è diventato un simbolo indimenticabile grazie ai suoi slip colorati.

La carriera di Zequila è stata segnata da momenti indimenticabili, come la partecipazione al Grande Fratello VIP e la famosa discussione con Adriano Pappalardo a Domenica In. Ed è stata proprio la lite a segnare una discesa: la sua visibilità mediatica è diminuita, e l’attore ha gradualmente lasciato il piccolo schermo. Per questo motivo, ad oggi, molti si chiedono cosa faccia adesso: la sua vita ha subito una significativa trasformazione su più fronti.

Il grande amore

Nel 2023, Antonio Zequila ha trovato una nuova serenità accanto alla trentenne Manuela Festa. La loro storia d’amore è sbocciata in modo romantico durante il Festival di Sanremo e si è evoluta in una relazione profonda e autentica. “Ho conosciuto Manuela a Sanremo e sin da subito c’è stata un’intesa molto bella tra noi,” ha dichiarato Zequila al settimanale Vero. “C’è stato un individuo che ha cercato di allontanarci, ma da un mese a questa parte, le cose sono cambiate.”

Zequila ha trovato in Manuela una nuova fonte di gioia e freschezza. “Manuela è bellissima, ma lo è ancor di più interiormente, perché adoro la sua essenza,” ha detto l’attore. “Ha 30 anni ma ne dimostra venti, è la mia bimba. Questo amore è energia pura, una scarica di endorfine che mi fa sentire invincibile.”

Tra scrittura e introspezione, cosa fa oggi Antonio Zequila

Oltre alla sua vita sentimentale, Antonio Zequila ha intrapreso una carriera come scrittore nel 2023. Ha pubblicato il libro Gli Alberi Di Giovanni e Antonio, dedicato alla memoria del padre Giovanni.

In aggiunta, Zequila ha fatto il suo ritorno nel mondo del cinema, partecipando al thriller L’uomo dalla mente oscura, diretto da Gionatan Valenti. Il film, che affronta il tema del bullismo, è stato proiettato in anteprima nazionale al Cinema Iris di Messina nel luglio 2023. In questa pellicola, Zequila ha recitato accanto ad attori emergenti come Antonino Salvia e Maria Monsè, in un progetto cinematografico che esplora e riflette sulle problematiche sociali attuali.